Спящая безработица

К началу 2009 г., по информации рекрутинговых агентств, компании региона сократили около 30% персонала. Однако, по официальным данным, по сравнению с началом 2008 г. уровень безработицы в Дальневосточном федеральном округе даже значительно снизился. За исключением Еврейской автономной области.

Причиной того, что сокращения пока не нашли отражения в официальной статистике безработицы, является тот факт, что далеко не все безработные становятся на учет. "В Сахалинской области в связи с сокращением персонала и ликвидацией предприятий различных сфер деятельности в 2008 г. высвобождено более 3 тыс. работников, из них в службу занятости обратились лишь 60%, - рассказывает начальник УГСЗН Сахалинской области Ольга КУЧИНСКАЯ. - Во второй половине 2008 г. началось увольнение работников в связи с завершением строительно-монтажных работ по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2", которое составило свыше 4 тыс. человек. Из них жителей области - 1,2 тысячи". И с ней согласны руководители служб занятости других регионов Дальнего Востока.

Предложение увеличивается

Но уже первый месяц этого года начал резко менять картину. Как сообщает Росстат, общее число безработных россиян за январь 2009 года выросло на 5,2% по сравнению с декабрем 2008 года и на 23,1% по сравнению с январем 2008 года - до 6,1 млн человек, из них официально были зарегистрированы 1,7 млн человек. Дальний Восток движется в русле этих тенденций.

К примеру, только в Хабаровске за январь численность безработных выросла на 326 человек. В городской центр занятости обратились 567 человек, уволенных по сокращению и ликвидации штатов, в прошлом году подобных обращений было на 400 меньше. В целом в Хабаровском крае в течение первого месяца этого года на свободный рынок труда вышло 5600 человек. И это только те, кого можно учесть официально, - они обратились в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы. К тому временем незанятыми в крае были уже 25,2 тысячи человек. На 1 квартал 2009 г. сведения по массовому сокращению рабочих мест в ГСЗН Хабаровского края подали 5 крупных организаций, куда входит "Дальавиа", а также Авиаремонтный завод № 24 гражданской авиации, Артель старателей "Амур", Управление федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю и ЕАО и Амурский кабельный завод. В Хабаровске в январе 2009 г. поданы сведения на высвобождение 1005 человек из 17 организаций. На тот же период прошлого года высвобождались только 90 человек в 15 организациях.

За последние несколько месяцев сильно изменился и профессиональный состав безработных граждан. Например, на Сахалине отмечают, что наибольшее высвобождение отмечено в учреждениях, занятых операциями с недвижимостью, в общественном питании, производстве и распределении электроэнергии, гостиницах и ресторанах, предприятиях транспорта. Приморская служба занятости констатирует, что чаще в органы службы занятости обращаются граждане рабочих профессий. Служащие или специалисты обращаются реже, но именно они испытывают значительные трудности в поиске работы.

Высококвалифицированные специалисты, как правило, не торопятся в службу занятости, а обращаются в кадровые агентства. Представители рекрутинговых компаний, работающих с коммерческими вакансиями, отмечают, что количество людей, желающих получить работу, в последние несколько месяцев значительно выросло. В Хабаровском офисе компании АНКОР дошло даже до очередей, чего раньше не наблюдалось. Как рассказывает Светлана ЛИМОНОВА, директор компании АНКОР в Хабаровске, основной поток резюме был от специалистов банковского и телекоммуникационного сектора. Увеличилось число предложений от кандидатов на позицию главного бухгалтера.

Наталья КОВАЛЕНКО, директор владивостокского офиса компании АНКОР, также отмечает приток резюме. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы получили на 80% больше резюме соискателей, - говорит она. - Наиболее активны региональные представители, директора филиалов, региональные менеджеры. Причем специалисты готовы рассматривать предложения на одну-две ступени ниже той позиции, которую они занимали ранее. Существенно увеличилось количество резюме юристов и бухгалтеров. Маркетологи также пополнили группу "кризисных соискателей". Известны печальные случаи, когда владивостокским компаниям пришлось полностью сократить службу маркетинга. В подобную ситуацию попали и специалисты HR служб".

...а спрос - сокращается

Что касается работодателей, то они, в противоположность соискателям, в последние месяцы стали менее активны. Причем это касается как работы со службами занятости, так и сотрудничества с кадровыми агентствами.

"Многие предприятия и организации Хабаровска уже в конце прошлого года начали осуществлять мероприятия по оздоровлению своего финансового состояния - проводить реорганизацию, сокращение штатов, - говорит начальник отдела экономического анализа Центра занятости населения г. Хабаровска Елена БРОННИКОВА. - Поэтому в январе мы почувствовали кризис в полном масштабе. Количество людей, обратившихся к нам, растет, а спрос на рабочую силу снижается. Если на 1 ноября 2008 г. число вакансий, заявленных в центр занятости, составляло 7,2 тысячи, то на 25 января 2009 г. на 1,8 тысячи вакансий меньше". В ГСЗН по Приморскому краю в 2008 г. 5 679 работодателей заявили о потребности в работниках. Всего за прошлый год в органах службы занятости заявлено 152 087 вакансий. Преобладал спрос на рабочие профессии, причем соотношение заявленных вакансий в пользу рабочих отмечается почти во всех сферах деятельности.

В Сахалинскую службу занятости населения от работодателей поступили сведения о 43,9 тыс. рабочих мест, что на 12,2 тыс. больше, чем в 2007 г. Количество вакансий на 1 января 2009 г. в банке данных службы занятости составило 7,6 тыс. (на 01.01.2008 - 3,3 тыс). Хотя, как отмечает Ольга Кучинская, сохранявшееся многие годы несоответствие спроса и предложения рабочей силы пока никуда не ушло. Наибольшим спросом у работодателей пользуются рабочие специальности высоких разрядов для строительства, энергетики, нефтегазового комплекса. В большинстве это вакансии для мужчин. В то же время на учете в службе занятости 62% безработных составляют женщины.

В сегменте коммерческих вакансий пока также некоторое затишье. Наталья Коваленко отмечает, что рекордно низкое за весь 2008 г. количество заказов наблюдалось в декабре - в среднем на 50% меньше среднего показателя за год. "Сейчас мы можем говорить о том, что все без исключения отрасли в отношении подбора персонала демонстрируют политику "подбор по необходимости", - говорит она. - От проектов по расширению самыми первыми отказались, естественно, инвестиционные компании, банки и строительные организации". Анна ЖАРСКАЯ, директор офиса АНКОР в Южно-Сахалинске, отмечает, что с началом 2009 г. наблюдается некоторое увеличение количества заказов от клиентов по сравнению с 4 кварталом 2008 г. Затишье наблюдается в сферах консалтинга и продаж, а основной объем заказов по-прежнему обеспечивает нефтегазовая отрасль.

То ли еще будет

Прогноз развития ситуации на рынке труда Дальневосточного региона в 2009 г. нельзя назвать оптимистичным. Ольга Кучинская говорит о том, что в 2009 г. в Сахалинской области может увеличиться число зарегистрированных безработных граждан и уровень регистрируемой безработицы поднимется до 1,4%. Наибольшая численность безработных ожидается в марте-апреле и конце 2009 г.

Елена Бронникова предполагает, что число вакансий заявляемых работодателями в службу занятости в 2009 г., будет снижаться. "Если в условиях финансового кризиса ситуация будет усугубляться, то численность лиц, имеющих официальный статус безработного, будет расти. К концу года численность безработных в Хабаровске может достичь 4 000 человек. По прогнозам это составит 1,3% экономически активного населения", - говорит она.

Владивостокские специалисты также прогнозируют увеличение числа безработных - по словам заместителя директора КГУ "Центр занятости населения г. Владивостока" Светланы ВОРОПАЕВОЙ, на начало февраля зарегистрировано 3 305 безработных граждан. По прогнозам центра, к июню это число может увеличиться до 4 500 человек.