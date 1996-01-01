Страховка от кризиса

Дальневосточный страховой рынок в прошлом году развивался такими бурными темпами, что даже с провальным четвертым кварталом, спровоцированным финансовым кризисом, страховщики оказались в плюсе по сравнению с 2007 годом. Несмотря на это, экономические потрясения настолько затронули страховую сферу, что не только эксперты, но и законодатели готовятся к целой серии банкротств участников данного рынка.

Как отметили в Инспекции страхового надзора по Дальневосточному федеральному округу, в прошлом году до признаков проявления кризиса наиболее динамично развивались такие виды страхования, как добровольное медицинское страхование, имущественное и личное страхование. Продолжали расти объемы страховой работы по обязательному страхованию, где свою роль сыграл закон об ОСАГО. Увеличение же объемов собранных взносов по обязательному медицинскому страхованию объясняется улучшением финансового состояния дальневосточного бизнеса, по добровольным видам страхования - изменением налогового законодательства в части отнесения страховых премий на себестоимость продукции.

Бурными темпами развивалось страхование по банковскому каналу - автострахование, ипотека и залоговое страхование. На автострахование в 2008 году пришлось до 70% премий по каналу нестраховых посредников, при этом до 80% объемов - это страхование автомобилей, купленных в кредит.

Досье По данным Федеральной службы страхового надзора, российские страховщики в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличили сбор страховых премий на 21,9% - до 946,2 млрд руб. Однако статистика ФССН свидетельствует, что в четвертом квартале прошлого года произошло снижение сборов по страхованию "не жизни", хотя обычно на 4-й квартал приходился рост: объем поступивших премий составил 93,5 млрд руб. против 111,2 млрд руб. в третьем квартале того же года.

Интерес представляет поведение самих игроков на рынке. В прошлом году на Дальнем Востоке стало на 5 страховых компаний меньше. Владивостокский рынок потерял СК "Гарантия и защита", "Пирамиду" и "Финансово-торговую страховую компанию", якутский - СК "Аргысмедстрах", камчатский - СК "Биополис". В то же время на рынке появился новый местный игрок - СК "Маяк", зарегистрированный в Уссурийске Приморского края. Число филиалов столичных страховщиков выросло на 18.

В то же время, по словам генерального директора страховой компании "Дальстар" Веры БАЖЕНОВОЙ, "главной тенденцией года было укрупнение страховщиков. В стране шла реализация крупных проектов по слиянию и поглощению страховых компаний. Не обошла эта тенденция и СК "Дальстар", мы всерьез рассматривали возможность вхождения в состав крупнейшей инвестиционной компании страны. Планировалось объединить серьезные и надежные региональные страховые компании и создать на этой базе крупнейшего игрока на страховом рынке России.

После обвалов на фондовом и валютном рынках ни о каких планах по слиянию уже не говорили. В условиях ограниченной денежной ликвидности небольшим компаниям работать легче, потому что решения принимаются быстрее. Поэтому, увидев первые признаки надвигающегося кризиса, мы предприняли шаги по оптимизации бизнеса и все силы бросили на продажи".

Стало понятно, что в условиях кризиса доходов в прежнем объеме банковский канал уже не предоставит. "Сегодня можно констатировать полную остановку канала банковских продаж, который еще недавно определял основную динамику прироста по сбору страховых премий, - отметил директор Приморского филиала компании "Росгосстрах" Дмитрий МЕЛЬНИК. - В связи с этим потеряны темпы роста по страхованию залогового имущества. Для физических лиц это, прежде всего, автострахование и ипотека, для корпоративных клиентов - страхование имущества предприятия, под которое выдается кредит".

Кроме того, как констатировала директор дальневосточного регионального центра ОСАО "Ингосстрах" Татьяна МЕЖУЕВА, заметный спад объемов страховых сборов дальневосточный страховой рынок испытывает и по корпоративным направлениям. По ее словам, в настоящий момент можно говорить, что у многих игроков страхового рынка рост убыточности опережает рост страховых премий.

В такое положение, по признанию самих игроков, страховщики загнали себя сами. Как заявил директор по развитию страховой компании "ДАСК" Владимир ПОПОРЕЦКИЙ, "в страховых компаниях сформировался целый штат сотрудников считающих, что достаточно только качественно обрабатывать поступающий материал - и он уже "суперпрофессионал". Иллюзии суперпрофессионалов натолкнулись на жесткую реальность кризиса, когда пришло осознание, что, оказывается, необходимо в первую очередь уметь найти и привлечь клиента. Вот тут на приоритетное место вышли интеллект и способности страховщика, а не добросовестное бумаготворчество. Теперь так называемый "халявный" сегмент рынка переживает упадок, страховые компании вынуждены уже браться за линейное страхование, тратить время на анализ и поиск клиентов".

Кроме того, из-за снижения объема производства, сокращений персонала и доходов населения снижается уровень грузоперевозок и пассажиропотока, отсюда и сокращение объема страхования данного сегмента. Страдают также частные медицинские клиники, падает объем косметических операций, наблюдается снижение потребностей в страховании врачебной ответственности. При этом снижение темпов роста дальневосточный рынок ожидает еще по ОСАГО и КАСКО, так как поток ввозимых японских автомобилей остановлен.

Больное ОСАГО

К слову сказать, автомобильная тема, а, точнее, тема обязательного страхования автогражданской ответственности в 2008 году была одной из особенно обсуждаемых. Снова говорили об изменениях тарифов, а также несколько раз перекладывали введение прямого урегулирования убытков. Но если вопрос повышения тарифов ОСАГО страховщикам предельно понятен, то механизм прямого урегулирования убытков и европротокол вызывают массу проблем.

Как известно, правила, касающиеся упрощенной системы оформления аварии, по идее, начнут действовать с 1 марта этого года. Новые нормы позволят при аварии оформлять полис на месте без вызова сотрудников ГИБДД, если в ДТП участвовали лишь две машины, нет пострадавших и сумма ущерба не превышает 20 тыс. руб. Также при этих условиях водитель сможет обратиться за выплатой в свою страховую компанию, а не искать ту, в которой оформлен полис другого участника аварии.

Однако сами страховщики протестуют против введения этих норм с 1 марта 2009 г. В январе этого года они обратились в Минфин России с письмом, в котором просят отсрочить новые правила минимум на два года.

Страховые фирмы обосновывают свою просьбу тем, что в Налоговый кодекс РФ до сих пор не внесены изменения в части взаиморасчетов между страховщиками, нет единой методики оценки ущерба, реестра независимых экспертов-техников. Непонятно также, что делать с обанкротившейся компанией - как платить клиентам по полисам компаний, которые гибнут на глазах и половина которых исчезнет в 2009-2010 гг.? Введение новшеств удвоит расходы на ведение дел и убыточность ОСАГО. По их мнению, это повлечет за собой коллапс всей страховой системы.

Так, например, часть компаний просто не потянет прямое урегулирование из-за инфраструктурной неподготовленности и отсутствия технических и финансовых возможностей. Кроме того, компаниям придется внести как минимум 18 млн руб. на гарантийный депозит, поскольку такие требования утверждены Российским союзом автостраховщиков. Придется также расширить штат сотрудников под мартовские новации, а в условиях финансового кризиса не все смогут это сделать. Тем не менее, пока обращение страховщиков Минфин не разжалобило.

Защита от банкротов

Между тем аргументы страховщиков о банкротствах своих коллег эксперты считают обоснованными. По их мнению, сложная экономическая ситуация в стране повлияет на структуру страхового рынка, в том числе дальневосточного. "Естественно, кризис приведет к "очищению" рынка. С него уйдут временщики, неплохо жившие в период бурного экстенсивного развития, в первую очередь в сегменте автострахования. В кризисе вероятна реализация негативного прогноза для малых страховых компаний, которые не сумели или не пожелали сбалансировать портфель, демпинговали, увлекались повышенным комиссионным вознаграждением для агентов", - уверен Дмитрий Мельник.

Кроме этого, основными рисками страховых компаний в 2009 г. также станут резкий рост убыточности ОСАГО, обесценение активов, принятых в покрытие страховых резервов (фондовые инструменты, депозиты и денежные средства в проблемных банках, рост просрочки дебиторской задолженности). Рискуют те страховщики, которые инвестировали свои резервы в инструменты фондового рынка и концентрировали их в одном или нескольких банках.

Между тем к массовым банкротствам компаний активно готовятся законодатели. В конце января Госдума рассмотрела в первом чтении поправки в закон "Об организации страхового дела" и некоторые другие акты, которые описывают процедуру банкротства страховщиков и иных финансовых организаций и меры по его предупреждению.

В настоящее время банкротство финансовых организаций регулируют несколько статей закона "О несостоятельности", но они носят общий характер и не закрепляют механизм защиты материальных прав граждан в случае банкротства страховых компаний. Законопроект же уточняет порядок удовлетворения требований кредиторов третьей очереди и описывает процедуру передачи страхового портфеля страховщика. Если компания признана банкротом, сначала удовлетворяются требования клиентов по договорам обязательного страхования и компенсационным выплатам, затем - клиентов по страхованию жизни и личному страхованию, далее - клиентов по страхованию имущества и, наконец, требования иных кредиторов.

Согласно поправкам, портфель банкрота (в него включаются обязательства по договорам страхования и активы, принимаемые в покрытие страховых резервов, сформированных страховщиком) может получить компания с лицензией на виды страхования, которые передаются в портфеле. Передача портфеля осуществляется на аукционе, а имущество страховой компании может выкупить только страховщик. Кроме того, в процессе по делу о банкротстве страховщика обязан участвовать Росстрахнадзор, а суд может привлечь к делу саморегулируемую организацию или объединение страховщиков, например, Дальневосточный союз страховщиков.

Пока законодатели готовят плацдарм для аутсайдеров, больших перемен в структуре дальневосточного страхового рынка, к счастью, не наблюдается. При этом эксперты полагают, что проще будет выжить компаниям с большим и сбалансированным портфелем, которые готовились к непростым временам и накопили необходимые ресурсы. "Для них период кризиса будет сложным, но не катастрофичным, отмечает Дмитрий Мельник. - Значительную роль в этих условиях играет наличие у компании широко развитой филиальной сети, поскольку она позволяет сбалансировать убыточность по регионам, что придает компании дополнительную устойчивость".

Есть мнение, что не менее важным в нынешней ситуации становится быстрота реакции на изменяющуюся среду. "Выжить смогут те, кто будет оперативно принимать верные решения и сможет сохранить доверительные отношения с клиентами", - полагает Вера Баженова.

Сохранить бизнес

Главным для страховщиков в 2009 г. станет сохранение бизнеса. Затруднения на финансовых рынках приведут к замедлению темпов роста страхового рынка. По словам Дмитрия Мельника, развитие различных секторов будет очень неоднородно, т.е. наряду с ростом в некоторых секторах, а также сохранением доли страхования граждан, будет наблюдаться снижение в других секторах рынка (банковский, ипотечный и др.). Что касается страхования жизни, в условиях нестабильности традиционных форм накопления семейных резервов, в частности банковских депозитов, усиливается стремление граждан обеспечить себе уверенность в будущем. И четвертый квартал показал рост интереса населения к накопительному страхованию жизни. "Мы надеемся, что деньги, выведенные из банков, ПИФов, других финансовых институтов, переместятся в страхование жизни", - выразил надежду руководитель приморского филиала "Росгосстраха".

По мнению Владимира Попорецкого, развитие в этом году получит линейное страхование, направленное на удовлетворение потребностей клиентов, пусть и не самых явных. На основе жесткого андеррайтинга определятся страховые продукты, наиболее рентабельные для страховщика.

Положительным моментом влияния кризиса на страховой сектор станет то, что с рынка уйдут недостаточно квалифицированные страховщики и останутся компании с более высоким уровнем прозрачности и качеством услуг. Текущие расходы будут оптимизированы, а существовавшая ранее проблема дефицита кадров станет менее острой.

При этом, если говорить о кадрах, то, как полагают эксперты, ставка будет делаться на агентов-совместителей (для удешевления и упрощение сегмента затрат на поиск клиентов). Возрастет потребность в развитии и росте профессионализма сотрудников страховых компаний для осуществления прямых продаж. Выживание и развитие страховых компаний, помимо грамотного менеджмента, будет зависеть во многом от них.

Будущее же самих страховых компаний будет зависеть от того, какие возможности и ресурсы есть в распоряжении каждого конкретного страховщика. Как отметил Дмитрий Мельник, прежде всего, проблемы могут быть у средних и мелких, в том числе и региональных, страховых компаний, у которых нет розничного бизнеса и ставка годами делалась на банковское страхование или ограниченный круг корпоративных клиентов.

Также возможно, что на рынке произойдет не столько снижение совокупных показателей всех страховщиков, сколько перераспределение долей рынка между игроками. В выигрыше останутся те, кто сумеет быстрее перестроиться, сможет одновременно обеспечить и повышение качества страховых продуктов, клиентского сервиса, и реализовать меры по оптимизации расходов.