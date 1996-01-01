Инвесторы могут пересмотреть планы

- Согласно плану РосОЭЗ, в 2009 году должны быть определены границы порта, в 2011 г. начато строительство, а в 2015 году ПОЭЗ "Советская Гавань" должна быть открыта. Поэтому в январе 2009 года правительством Хабаровского края и администрацией Советско-Гаванского муниципального района была проведена работа по инвентаризации планируемых к реализации проектов в рамках ПОЭЗ на предмет подтверждения частными инвесторами заявленных инициатив.

Потенциальные резиденты ПОЭЗ "Советская Гавань" подтвердили заявленные обязательства, взятые на себя по финансированию проектов, планируемых к реализации в рамках создания Портовой особой экономической зоны "Советская Гавань". А именно ОАО "Ариком", представленное в Советско-Гаванском районе "Советско-гаванским морским торговым портом", подтвердило строительство перегрузочного комплекса железорудных концентратов, нефтеналивного терминала, нефтебазы, контейнерного терминала. ООО "РИМ" подтвердило строительство контейнерного терминала, ОАО "Терминал" - строительство универсального терминала по переработке неконтейнерных генеральных грузов, ООО "Норд" - реконструкцию универсального терминала по переработке генеральных грузов, ЗАО "Гаваньбункер" и ООО "Маринбизнес" - строительство бункеровочных терминалов, ООО "Первый СРЗ" - модернизацию судоремонтного завода, РК "Простор" и ООО "Восточная прибрежная компания" - модернизацию и частичную реконструкцию заводов по переработке морепродуктов, ООО "Терминал" - проект по строительству морского торгового порта в бухте "Советская Гавань".

Однако потенциальные резиденты высказали мнение, что длительное отсутствие постановления Правительства РФ о закреплении официального статуса ПОЭЗ может отрицательно сказаться на реализации планируемых проектов. В случае отсутствия положительных сдвигов в процессе формирования до конца 1 квартала 2009 г. компании будут вынуждены пересмотреть все инвестиционные планы, касающиеся строительства терминалов. Инвесторы отмечают, что, несмотря на устойчивое финансовое положение, группы компаний не получают рефинансирования текущего кредитного портфеля и вынуждены компенсировать снижение объемов кредитования за счет денежных средств, прежде планируемых для инвестиций и развития. В связи с этим объемы указанных ранее инвестиций, вероятнее всего, будут корректироваться. И сообщили, что в настоящее время в Госдуме РФ находятся рекомендации и предложения к закону "Об особых зонах в Российской Федерации" от потенциальных резидентов экономических зон, принятие которых существенно повлияет на реализацию их планов.