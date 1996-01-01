Деньги до стройки не доходят

Оживление приморской стройки в последние несколько лет было связано с приходом в проекты денег. Преимущественно частных инвестиций. Быстро начали расти объемы ввода жилья. Но уже к осени прошлого года нехватка средств постепенно начала приостанавливать многоэтажное строительство во Владивостоке и крае.

Остро встал вопрос "реанимации", то есть вливания в осуществляемые проекты новых денег. Казалось бы, должны в этом помочь кредиты банков. Но с этим пока что-то не получается. На тему кредитования строительства 22 апреля во Владивостоке в здании Пушкинского театра прошло заседание "круглого стола" под эгидой Некоммерческого партнерства строителей Приморского края и филиала ФГУ "Российская газета" во Владивостоке.

Ведущий "стола" президент "НПС ПК" Михаил ВЕСЕЛОВ отметил, что строительство наряду с сельским хозяйством в сегодняшних кризисных условиях должно стать одним из локомотивов, который способен вытянуть край и страну в светлое будущее. Но, чтобы это непременно случилось, требуется "понять и предложить решение проблемы отсутствия финансирования".

Надо отметить, что лишь два банка на этот раз проявили смелость к открытому диалогу со строителями - это Сбербанк и Промсвязьбанк. Хотя инициаторы "круглого стола" приглашали представителей буквально всех приморских банков. Наверное, это говорит о невысоком интересе финансовых организаций к работе со стройкой и компаниями, ведущими строительство.

В условиях, когда поток частных инвестиций резко сократился, определенный реванш пытаются взять федеральные и краевые средства, направляемые на осуществление целевых жилищных программ. По этой причине для строителей была интересна информация директора департамента имущественных отношений администрации Приморского края Светланы АНДРЕЮК. В частности, она отметила нежелание строителей продавать жилье под бюджетные программы, при том что цена за "квадрат", установленная по Приморью на второй квартал в размере 36 650 руб., вполне реальна для продаж.

Такая ситуация особенно тревожна для реализации программы обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, для которых на 380 человек выделено 400 млн руб. При этом на каждого ветерана требуется "студия" площадью порядка 22 кв. м. К сожалению, в структуре строящегося жилья такового "размера" практически нет, и с ценой строители тоже почему-то пока не согласны. Это грозит тем, что к 9 мая следующего года - к 65-летию Победы - потребности ветеранов в жилье вопреки президентскому указу не смогут быть удовлетворены.

Аналогичная проблема сложилась и по программе обеспечения детей-сирот квартирами площадью 16-31 кв. м и по цене 46-51 тыс. руб. за "квадрат". На сегодня краевая потребность жилья по ней - 90 квартир.

Краевая администрация также продолжает активно работать по программе "Жилье для молодой семьи", которая все больше преобразуется в ипотечную, с учетом достатка семьи. Кроме того, на уровне края продолжает практиковаться субсидирование ипотечного кредитования. То есть это тоже как-то должно стимулировать новое строительство, подстегивать его рост. И еще "большие очереди на жилье на территориях муниципальных образований", которые тоже требуют своего решения.

Начальник отдела инвестиционного кредитования Управления кредитования Сбербанка России Ольга СТРЕЛЬНИКОВА отметила, что этот банк предлагает несколько схем кредитования застройщиков - это, прежде всего, кредит в размере до 70% от стоимости проекта и целевое фондирование. Последнее, в частности, практикуется со строительной компанией "Далком" из Владивостока. Схема целевого фондирования обеспечивает прозрачность финансирования строительства, исключает возможности мошенничества продаж квартир в "несколько рук" и гарантирует беспроблемный "выем денег" из стройки для разочарованного в ней дольщика, который инвестирует свои средства в строительство через банк. Такое финансирование уже показало себя положительно в Москве и Санкт-Петербурге. Кредиты выдаются на 3-7 лет под 18-22% годовых.

Немного выше процент по кредиту в ОАО "Стройсвязьбанк" - 19-27%. Управляющий филиалом этого банка Сергей СКЛЯР рассказал о требованиях кредиторов к заемщикам-застройщикам. Это, как минимум, положительный опыт хотя бы одного успешного строительства, положительная история компании, грамотный бизнес-план, наличие всех разрешительных документов по проекту и вкладывание в проект хотя бы 20-30% собственных средств со стороны компании, ведущей строительство.

В ходе разговора выяснилось, что, когда приморские застройщики обращались в филиалы банков даже по пустяковому кредиту в миллион рублей, то к этим требованиям добавлялась масса условностей, которые перечеркивали возможность получения денег. Надо полагать, что "кредит для стройки" в портфеле услуг отечественных банков на сегодня является не больше, чем декларацией. Работать с кредитами для стройки им не столь выгодно, чем кредитование более процветающих бизнесов и потребителей.