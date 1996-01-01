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Рынок охранных услуг в регионе к концу года может сократиться вдвое
Спасти рынок охранных услуг сможет новая "кадровая волна" из числа уволенных офицеров армии и флота и переход на современные охранные технологии. Первое - дешевле, второе -перспективнее.
Сейчас в охранном бизнесе экономят на всем. И в первую очередь, на людях и налогах. Как бы себя ни били в грудь налоговики, утверждая, что зарплат в конвертах становится меньше, а ситуация с собираемостью улучшается, позволю себе не согласиться.
По словам директора крупного охранного предприятия, согласившегося на условиях анонимности прокомментировать ситуацию, в тени находится до 70% всего денежного оборота охранных компаний. И этому есть вполне логичное объяснение.
- Давайте начнем с зарплаты охранника, - предлагает директор ЧОПа. - Сегодня, если взять вакансии сотрудников, то зарплатная вилка 40-60 руб. в час. По себе скажу, что 60 руб. - это очень много, и платить такие деньги охраннику, пусть и лицензированному, НИКТО не будет! А если в конце концов заплатят, то рядовому сотруднику не надо будет потом обижаться на штрафы за отсутствие галстука, бейджика или нечищенную обувь. Через штрафы директор вернет себе часть зарплаты, а сотрудник убедится, что 40 руб. - это сегодняшний потолок в его зарплате.
Однако обвинять директора в обмане не стоит. Авторитетные в охранном бизнесе люди согласятся, что частная охрана - это не только опрятный и трезвый парень у входа в офис, казино или администрацию. При месячной зарплате в 15 тыс. руб. и графике работы "сутки через двое" один только пост клиенту ЧОПа обойдется минимум в 100 тыс. Сюда входит зарплата 45 тыс. руб. (три охранника), к этому минимум 40% налогов плюс оружие, соцпакет, бухгалтер, кадровик, униформа, курсы, стрельбы и... взятки. Без последних, признается наш директор, очень скоро у предприятия могут возникнуть проблемы с лицензией.
Сложив прямые и косвенные затраты, получим, что цена одного поста в год доходит до 1-1,5 млн руб., а теперь надо ответить на вопрос: много ли найдется в Приморском крае и даже во Владивостоке - его экономическом и финансовом центре, предприятий, способных платить такие деньги, и тем более в сложившихся финансово-экономических реалиях? Поэтому, как считают участники охранного рынка, уже в скором времени придется ожидать подвижки на рынке, и если сегодня только во Владивостоке более 300 частных охранных фирм и агентств, то уже к концу года этот список может сократиться вдвое. В первую очередь, не выдержав конкуренции, уйду небольшие агентства и компании. В лучшем случае они будут поглощены монстрами охранного бизнеса, для которых подобное расширение также может стать одним из способов выживания.
Однако такое перестроение в среде агентств никак не повлияет на главный фактор, в последние годы способствовавший росту и развитию этой сферы бизнеса. Платежеспособность клиентов, признается наш собеседник, оставляет желать лучшего. В последнее время участились финансовые споры, когда клиенты отказываются платить по счетам. Поэтому все чаще частные охранные агентства стали работать по предоплате.
- Предоплата - это как попытка выяснить платежеспособность клиента, так и расчет на перспективу, - поясняет наш собеседник. - Получив предоплату, я уже могу гарантировать своим сотрудникам зарплату и соцпакет, одновременно страхуясь от "наезда" налоговой инспекции.
Но жить в постоянной тревоге, сетуют директора ЧОПов, "не наш метод". Поэтому продолжается поиск выхода из кризисной ситуации. Улучшить платежеспособность и доходность компаний-клиентов им не по силам, но как один из вариантов - это техническое перевооружение и постепенный отказ от "личностного фактора", т.е. наличие у ворот охранника, на смену которому должны прийти электронные системы охраны. Правда, и здесь надо сделать оговорку. На первом этапе такой переход очень затратный, и позволить его смогут только крупные компании.
В одном наши собеседники были солидарны - невозможности снижать расценки на охранные услуги: "Мы итак работает на грани рентабельности".
Есть еще один вариант спасения и оживления бизнеса, который, возможно, и позволит снизить расценки на услуги - это приход на гражданку не избалованных высокими зарплатами, подготовленных и готовых "стойко переносить все тяготы и лишения" охранной службы вчерашних офицеров и прапорщиков.
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