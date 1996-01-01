ФАС предлагает страховать высшее образование

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила внести несколько существенных поправок в закон "Об образовании". Ведомство считает, что студенты вузов страны не застрахованы от получения дипломов негосударственного образца, от банкротства учебного заведения или отзыва у него лицензии. По мнению ФАС, изменить ситуацию поможет система страхования, сообщает Lenta.ru.

Так, государственные и коммерческие вузы будут обязаны сотрудничать со страховыми компаниями и за счет этого гарантировать студентам получение полного высшего образования.