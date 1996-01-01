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Участники ярмарки "Дальагро. Продовольствие" осваивают приморский рынок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ежегодно на выставку-ярмарку "Дальагро. Продовольствие" съезжаются десятки компаний из различных регионов страны для того, чтобы здесь наладить деловые партнерские отношение и активно осваивать приморский рынок продовольствия.

В этом году, в отличие от прошлых лет, продукцию на ярмарку представили в основном приморские производители продуктов питания. Очевидно, сказался нынешний финансовый кризис. Тем не менее в ярмарке участвуют около 80 компаний.

Красноярское предприятие "Медовая компания" привезло в Приморье дары сибирской тайги. "Мы в первый раз во Владивостоке, - рассказывает менеджер оптовых продаж Наталья РОДИНА, - хотя работаем почти со всеми крупными городами Дальнего Востока. По опыту работы с другими дальневосточными городами можно сказать, что интерес к нашей продукции в регионе есть. Не знаю, как с медом получится, потому что у вас свой хороший приморский мед, но, думаю, наши сибирские и алтайские грибы, ягоды найдут своих покупателей здесь".

Большинство предприятий-участников ярмарки не первый год знакомят жителей приморской столицы со своей продукцией. Известное в крае животноводческое хозяйство "Милоградовское - 1" Ольгинского района - постоянный участник выставок. "Если раньше мы участвовали только для того, чтобы показать городу и краю нашу продукцию, - говорит директор Сергей РЕДЬКИН, - то сегодня мы выставляем ее как товар, который можно приобрести во Владивостоке. В этом году у нас появились свои торговые точки в городе. Пока только на Спортивной площади, но в ближайшее время у нас появятся шесть машин, которые будут предлагать натуральную молочную продукцию, полученную от коров нашего хозяйства".

Немало в этом году представлено и новинок. ООО "Мясокомбинат Лесозаводский" предлагает жителям города новые сорта полукопченной колбасы. "Мы планируем принять участие в конкурсах ярмарки и надеемся, что нашу продукцию отметят покупатели. В этом году мы стали развивать фирменную сеть во Владивостоке. Уже работают две торговые точки, в ближайшее время открывается третья. В наших планах - дальнейшее освоение рынка здесь", - говорит маркетолог компании Валерий СКРЫННИКОВ.

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