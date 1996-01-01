Застройщики оставили памятник Ленину в покое. Пока...

Определенные трудности заставили владивостокского застройщика отступить от своих планов по строительству нового многофункционального центра в районе привокзальной площади - на территории скверика за памятником В. И. ЛЕНИНУ. Строители окончательно демонтировали забор, окружавший стройплощадку, и она снова стала доступной для прогулок горожан. Попытка начать строительство была предпринята год тому назад, когда строители компании "Подземстрой-6" начали подготовительные работы по этому объекту, заказчиком которого выступило ООО "Купава". По некоторой информации, застройщик в условиях кризиса просто не "потянул" дорогостоящий объект и уступил место другому.