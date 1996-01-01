Аптека сегодня не для бедных

Как показали исследования местного розничного рынка, проведенные маркетологами Приморской краевой аптеки, недорогие массовые лекарственные препараты (стоимостью до 150 руб.) в среднем выросли на 3-7%. К примеру, "Корвалол" подорожал на 2%, "Цитрамон" - 2,5%, "Энап" - 3%, "Эссенциале Форте" - 3%.

Стоимость препаратов средней ценовой группы (от 300 до 500 рублей) за этот период поднялась на 15-20%, а ценовой группы от 1000 до 2500 - на 10%.

Но кое-что из лекарственных средств даже подешевело. К примеру, "Виагра" в ряде аптек Владивостока упала в цене на 18%. На 3-5% после 10-15%-ного подорожания в начале зимы подешевел противовирусный препарат "Арбидол". Этот препарат снижает риск возникновения осложнений при гриппе и ОРВИ и, как только простуды пошли на убыль, перестал пользоваться повышенным спросом у населения.

По мнению маркетологов Приморской краевой аптеки, основная причина роста цен - ослабление курса рубля и обусловленное этим повышение ставок кредитования. И, как следствие, рост закупочных цен у оптовиков. Большая часть препаратов на аптечных прилавках - импортная или произведенная на основе субстанций иностранного производства. Поэтому в результате девальвации рубля оптовые цены также значительно выросли. При этом узаконенный предел розничной наценки для Приморья неизменный - до 25%.