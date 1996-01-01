Японцы изучат продукцию приморских фермеров

Гречиху, сою и хрен намерены выращивать для японского рынка фермеры села Уссурка Кировского района. Если продукция понравится японской стороне, то в планах также поставки картофеля, тыквы и малины.

Первые экспериментальные поля будут засеяны уже этой весной. А осенью пробная партия продукции пройдет экспертизу в японских лабораториях. Если качество товара устроит экспортеров, то на следующий год сотрудничество будет расширено.

Напомним, что о своем намерении закупать в Приморье картофель, гречиху, тыкву, клубнику, лук, сою, хрен и малину японские бизнесмены заявили около двух лет назад, после того как скрупулезно изучили состояние почв и выяснили, что она отвечает всем экологическим требованиям. Однако до промышленных партий дело пока не дошло.