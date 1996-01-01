Приморцев приглашают посмотреть на еду

13-я специализированная выставка-ярмарка "Дальагро. Продовольствие" пройдет во Владивостоке 22-24 апреля. Организаторы, в числе которых департамент сельского хозяйства и продовольствия края и ООО "Дальэкспоцентр", обещают насыщенную и интересную программу для участников и гостей выставки.

Запланированы различные семинары, конкурсы, круглые столы, презентации участников ярмарки. Специалисты департамента сельского хозяйства и продовольствия края расскажут о ходе реализации краевой программы по развитию села. Производители продукции и торговые организации края обменяются мнениями по вопросам качества продуктов питания и их упаковки. ПКО "Союз дизайнеров России" для всех желающих проведет мастер-класс по оформлению витрин и внутреннего интерьера продовольственных магазинов. Приморская государственная публичная библиотека им. А.М. ГОРЬКОГО организует выставку-смотр литературного обзора "Безопасность и качество продуктов питания от поля до прилавка".

Особое внимание будет уделено разделу "Тара, упаковка". Экспозицию своих проектов по упаковке продовольственной продукции представят студенты кафедры дизайна ИСМиД ВГУЭС.

На выставке гостям и жителям Приморья предложат экологически чистую продукцию местного производства. Кроме того, натуральные продукты привезут на выставку производители других регионов Дальнего Востока. Будет представлена мясо-молочная, ликероводочная и рыбопродукция, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Также в числе основных разделов выставки - сельскохозяйственная техника и оборудование, корма и кормовые добавки для животных и птиц, ветеринарные и биопрепараты, удобрения и средства защиты растений, семена и саженцы.

Как показала практика, сегодня отечественные производители впечатляют не только ассортиментом, но и практичностью расфасовки, высоким художественным качеством современной упаковки продукции.