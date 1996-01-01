Аварийное жилье хотят ликвидировать к 2012 году

79 субъектов Российской Федерации участвуют в программах Фонда реформирования ЖКХ. По этим программам улучшат свои жилищные условия 7 млн человек. Такими мерами Правительство РФ намерено к 2012 году полностью ликвидировать аварийный жилищный фонд, сообщает интернет-портал Правительства РФ. На его заседании прозвучало, что уже сейчас новые квартиры получили или получат в самом ближайшем будущем 120 тыс. человек. Таким образом, правительство продвигается к выполнению цели - полностью ликвидировать аварийный фонд к 2012 году.