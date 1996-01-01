"Подольский" хлеб, да не тот

В номере "ЗР" за 14 апреля был опубликован материал о заседании антикризисной комиссии Законодательного собрания Приморского края. В ходе обсуждения одним из депутатов была озвучена недостоверная информация относительно хлеба "Подольского", производимого компанией "Владхлеб".

В частности, утверждалось, что "вес буханки ("Подольского") уже не 600 г, а 550, отпускные цены с осени прошлого года поднялись не на копейки, а на рубли". Сообщаем, что вес булки хлеба "Подольский", выпускаемой ОАО "Владхлеб", был и остается 600 граммов. Его отпускная цена неизменна с сентября 2008 г. и составляет 17 руб. 60 коп. Возможно, недоразумение на заседании комиссии возникло в связи с появлением в последнее время на рынке Владивостока хлеба "Подольский", производимого другими компаниями, в том числе из других населенных пунктов края. Проведенные маркетинговые исследования показывают, что вес булки некоторых из них действительно составляет 550 и даже 500 граммов. Отличить продукцию разных производителей можно по информации на ценниках. Кроме того, хлеб "Подольский" изготавливается во "Владхлебе" по особой технологии - опарным способом с использованием жидких дрожжей. Поэтому отличить его можно и по вкусовым качествам.

Иван БОРИСОВ, генеральный директор ОАО "Владхлеб".