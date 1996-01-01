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ФАС на стороне металлоэкспортеров Дальнего Востока
Федеральная антимонопольная служба усмотрела в приказе Федеральной таможенной службы (ФТС), ограничивающем количество пунктов пропуска, нарушение антимонопольного законодательства.
16 апреля генеральный директор ООО "Приморский Металло Экспорт" Андрей НЕПРИЕНКО получил письмо от руководства Федеральной антимонопольной службы, куда он обратился с просьбой рассмотреть приказ ФТС от 02.12.2008 г. № 1514 "О местах декларирования отдельных видов товаров" на предмет соблюдения антимонопольного законодательства. Приказ вступил в силу 30 марта, и согласно ему единственным пунктом пропуска на Дальнем Востоке был определен порт Петропавловска-Камчатского.
Руководство ФАС согласилось со всеми аргументами экспортеров металлолома и признало приказ ФТС нарушающим несколько пунктов Таможенного кодекса РФ и антимонопольное законодательство, в частности, статью 7 Закона РФ от 22.03.1991 г. N948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".
В письме на имя главы ФТС Андрея БЕЛЬЯНИНОВА говорится, что приказ не содержит каких-либо фактических данных о частых нарушениях экспортерами металлолома таможенного законодательства, и нарушает их права. В заключение руководитель ФАС России Игорь АРТЕМЬЕВ порекомендовал привести приказ в соответствие с антимонопольным законодательством.
Это означает, что действие приказа ФТС, вступившего в силу 30 марта, должно быть приостановлено, а в перечень пунктов пропуска должен быть внесен как минимум еще один пункт пропуска. Вероятнее всего во Владивостоке, через который идет основной объем экспорта металлолома с Дальнего Востока и регионов Сибири. Таким образом, две приморские компании сумели отстоять не только свои интересы, но и интересы других экспортеров металлолома региона.
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