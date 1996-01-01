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Практика внутригородской кооперации в Комсомольске-на-Амуре
В антикризисном плане Хабаровского края особое внимание уделено загрузке производственных мощностей предприятий. При спаде сторонних заказов губернатор предложил им кооперироваться по выпуску нужной краю и его муниципалитетам продукции. Комсмольску-на-Амуре не пришлось вспоминать старое. Здесь внутригородскую кооперацию промышленных предприятий, освоенную в 90-е годы, и не забывали.
В ее основе лежат традиционно сложившиеся связи в технологической цепочке производства продукции. В рамках внутригородской кооперации объемы выполненных работ в 2008 году составили 600 млн рублей, что на 8 % больше, чем в 2007-м. И хотя это всего лишь 1,25% от объема производства, но для многих предприятий - гарантированный заказ с оплатой.
В прошлом году наиболее активно привлекали к подрядным работам и услугам ОАО "Амурметаллом", на его долю приходится порядка 75 % от общего объема внутригородской кооперации. Проводимая "Амурметалл" инвестиционная деятельность обеспечила дополнительную загрузку многим предприятиям Комсомольска. Так, "Завод подъемно-транспортного оборудования" является генеральным подрядчиком по поставке кранового оборудования и металлоконструкций. ОАО "Амурская ЭРА" занято монтажом и наладкой электрооборудования. ООО "АСЗ-Металлург" поставляет заводу отливки из черных и цветных металлов. ООО "АСЗ-Машиностроитель" - поставщик металлоконструкций и комплектующих к оборудованию; а ОАО ОСП "Элком" поставляло сварочные материалы. Все эти предприятия города участвуют в реконструкции ООО "Роснефть-КНПЗ".
Получил развитие метод обмена специалистами - предоставление незагруженного персонала другому предприятию на взаимовыгодных условиях. По этой схеме уже работают ОАО "Амурская ЭРА", ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", ОАО "Комсомольский завод подъемно транспортного оборудования", ОАО "Амурский судостроительный завод".
Координатором внутригородской кооперации чаще всего выступает администрация Комсомольска, чтобы поддержать предприятия различной формы собственности. Формально в отдельную программу развитие кооперации не выделено. Однако еще с 90-х годов проводится целенаправленная политика по развитию этой формы, что служит пополнению бюджета и укреплению местного бизнеса. Под председательством заместителя главы администрации города Сергея СЕМЕНОВА в мэрии регулярно проходят совещания по вопросам организации взаимодействия в области субконтрактинга с участием представителей предприятий Комсомольска. Организация взаимовыгодных кооперационных связей малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями города рассматривалась и на заседании Совета по предпринимательству при главе города. Тогда и было решено создать оперативную площадку для взаимообмена продукции и услуг.
Директору ООО "Инженерно-технический центр", члену Совета по предпринимательству Олегу МАЛОХАТЬКО было поручено создание информационного интернет-ресурса для размещения сведений о потребностях и предложениях промышленных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса - своеобразная биржа. В 2008 году такой информационный интернет-ресурс "Кооперация" был создан. Он поддерживается силами отдела информации ООО "Иженерно-технический центр". Сегодня на сайте "Кооперация" размещается информация для руководителей и менеджеров предприятий о кооперативных заказах и предложениях кооперативного сотрудничества. Электронная площадка имеет информацию о потенциальных возможностях предприятий и электронную "Биржу субконтрактов" - "место встречи" спроса и предложения в секторе кооперационного сотрудничества. Информационный интернет-ресурс "Кооперация" http://cooperation.kna.ru.
В администрации города считают, что следующим шагом внутригородской кооперации должно стать размещение информации о тендере на поставки материалов, комплектующих изделий, конструкций и работы. Сегодня эта информация разобщена и предприятия ведут закупки оборудования в западных регионах России. Между тем местные производители могли бы уже потягаться по качеству продукции с западными аналогами. Да и крупные предприятия города могли бы активнее привлекать к сотрудничеству малый бизнес. В условиях кризиса внутригородская кооперация может сыграть существенную роль в сохранении промышленного потенциала города в условиях кризиса.
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