Хабаровская ярмарка для лесного комплекса региона

16 апреля в Хабаровске открылась 3-я Международная специализированная выставка "ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток". Кроме обширной экспозиции в зале легкоатлетического манежа стадиона им. Ленина, на открытой площадке экспоненты демонстрируют работу станков, пилорам, ручного инструмента, а также тяжелой лесозаготовительной техники. Компании, представляющие технику из многих регионов России, Китая, Финляндии, Австрии, Италии и Германии, и стали основными участниками апрельской выставки. В рамках выставки прошел круглый стол "Проблемы развития лесного комплекса Дальнего Востока".