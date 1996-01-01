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Хабаровская ярмарка для лесного комплекса региона
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
16 апреля в Хабаровске открылась 3-я Международная специализированная выставка "ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток". Кроме обширной экспозиции в зале легкоатлетического манежа стадиона им. Ленина, на открытой площадке экспоненты демонстрируют работу станков, пилорам, ручного инструмента, а также тяжелой лесозаготовительной техники. Компании, представляющие технику из многих регионов России, Китая, Финляндии, Австрии, Италии и Германии, и стали основными участниками апрельской выставки. В рамках выставки прошел круглый стол "Проблемы развития лесного комплекса Дальнего Востока".
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