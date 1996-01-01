Росреестр открыл во Владивостоке "единое окно"

Известно, что наше государство для усиления своего авторитета делает много полезных дел. К одному из таковых относится создание многофункциональных центров по работе с объектами недвижимости на основании Указа Президента РФ № 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии".

Создание этой новой госслужбы предполагает оптимизацию затрат граждан по времени и деньгам при обращении с одними и теми же вопросами в несколько учреждений. Теперь станет проще. Во вторник во Владивостоке, по ул. Светланской, 131 открылся работающий по принципу "единого окна" пункт выдачи информации из Единого государственного реестра земель (ЕГРЗ) и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). К услугам клиентов пункта будут: администратор-консультант и специалисты по приему заявлений о выдаче кадастрового паспорта и выпискам из ЕГРЗ и выдаче выписок из ЕГРП. Здесь одновременно можно будет получить и то, и другое, соблюдая установленный порядок выдачи этих документов. В ближайшее время также предполагается открытие "единых окон" Росреестра в гг. Арсеньеве, Большом Камне, Тернее, Яковлевке и Хороле.

В мероприятии принял участие глава города Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ.