Кризис ... на счастье

В то время, как страшное и самое популярное на сегодня слово "кризис" не сходит со страниц и новостных лент российских СМИ, а на заводах и предприятиях различных форм собственности повсеместно сворачивается производство, в Приморье рыбаки прибрежного лова чувствуют себя очень даже неплохо.

Как заявил генеральный директор компании "Рыбацкий путь" Владимир ЛЕБЕДЕВ в интервью "ЗР", "с приходом кризиса мы почувствовали облегчение".

Признание почти сенсационное, тем не менее не беспочвенное.

Действительно, в этом году рыбодобывающим предприятиям, занимающимся "прибрежкой", работать стало легче. Во-первых, с падением цены на нефть подешевело и дизельное топливо. Если в августе прошлого года 1 литр солярки стоил 31 рубль 50 копеек, то сейчас - 18 рублей. А для рыбаков стоимость топлива - основная статья расходов, после расходов на ремонт флота, конечно. Во-вторых, из-под ОДУ (ОДУ - объем допустимого улова. - Прим автора) были выведены практически все виды рыб, кроме минтая и трески. Но рыбакам эти ограничения погоды не сделали. Крупных, промысловых, косяков минтая в прибрежных водах южного Приморья не видели с 2000 года. И трески здесь тоже почти нет. Поэтому сегодня главные объекты лова "прибрежки" - это камбала, бычок, терпуг и навага.

И, в-третьих, с 1 января 2009 года рыбаки перешли на единый сельхозналог, который не ограничивает их по сумме реализации продукции. Как это было до того, когда сумма налога зависела от объема реализованной продукции со всеми вытекающими последствиями. Правда, труженики моря еще с настороженностью присматриваются к нововведению, мало ли каким боком повернется этот сельхозналог.

- Освободившись от квот, мы ввели в эксплуатацию весь свой "крупнотоннажный" флот. А с переходом на летний период введем еще "маломерки". Попробуем на них добывать осьминога, мидию, может быть, морскую капусту. Правда, ее тоже неожиданно подвели под ОДУ. А мы уже стали вооружать суда под добычу капусты, - разводит руками Владимир Лебедев.

Сказался кризис и на реализации даров моря: мясо подорожало, и народ прямо-таки навалился на рыбу. Что конечно же на руку рыбакам. Причем граждане разбирают не элитные сорта - горбушу, кету или семгу, а народные - камбалу, окунь-терпуг, навагу, бычка, минтай. По словам Владимира Алексеевича, оптовики нынче не брезгуют даже мелкой рыбой, от которой они еще вчера нос воротили. Хотя цена на рыбу тоже поднялась, как оптовая, так и розничная. И люди рыбу покупают: голод - не тетка!

Или другой пример: бизнесмены из Екатеринбурга проявили интерес к приморскому бычку, хотя до этого они закупали бычка черноморского. Но в торговле он не пошел, слишком мелок, а наш бычок оказался гораздо крупнее тепловодного собрата. По словам директора "Рыбацкого пути", когда оптовикам из Екатеринбурга показали фото 30-сантиметрового приморского бычка, те не поверили, что такое чудище в природе существует! Да еще съедобное!

..."Рыбацкий путь" снабжает парной рыбой Владивосток, Находку, Большой Камень. По словам Владимира Лебедева, рыба уходит буквально с колес. А осенью 2008 года "Рыбацкий путь" открыл цех по выпуску рыбного филе первой заморозки в вакуумной упаковке. То есть филе из парной рыбы: терпуга, трески, наваги, камбалы, минтая, фарш из терпуга сначала пакуется в вакуумной машине, а потом замораживается.

- Первую партию мы заморозили в октябре, для себя. Чтобы посмотреть, как продукт будет храниться. На днях вскрыли несколько пакетов - и, честное слово, у филе был запах свежей рыбы! - рассказывает Владимир Лебедев.

Рыбное филе в вакуумной упаковке с логотипом "Рыбацкого пути" можно купить в супермаркетах Находки и Владивостока. Продавцы вполне серьезно называют эти синие 500-граммовые пакеты "мечтой хозяйки". Потому что их содержимое уже готово к употреблению, вскрыл пакет и на сковороду или в кастрюлю. Даже мыть не надо. И запах у него действительно свежей рыбы.