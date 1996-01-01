Новый асфальтозавод готовят к сезону

В Хабаровске весной начнет работать новый автоматизированный асфальтобетонный завод, который закуплен в прошлом году для благоустройства города.

Более 60 млн рублей на покупку спецтехники запланировано в бюджете Хабаровска в нынешнем году. Это меньше, чем в 2008 году, когда на эти цели ушло 100 млн рублей. Особая гордость, сообщили в пресс-службе мэрии, - это установка для приготовления асфальтобетонной смеси. По существу, это завод, который будет выпускать высококачественную продукцию для ремонта дорог и прокладки новых автомагистралей в городе. Комплекс марки КДМ-2013 обладает высокой мощностью, а управляется с помощью компьютерной системы. В комплект к установке нынче будут приобретены дробильный комплекс для получения кубовидного щебня и фронтальный погрузчик для обеспечения технологического процесса. Фронт работ для комплекса обеспечен. Самый крупный объект - капитальный ремонт участка улицы Промышленной от ул.Карла Маркса до Восточного шоссе, протяженностью 3 км. Стоимость работ составит более 110 млн рублей. Здесь, по сути, придется делать дорогу с "подушки" - устройства дорожного покрытия и водоотвода и установки наружного освещения.