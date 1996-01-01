Истребители "Су" расширяют долю на рынке

Доля самолетов семейства "Су", в производстве которых участвует КнААПО им. Гагарина, составит на мировом рынке боевой авиации в 2009-2013 годах 13,3%. За этот период холдинг "Сухой" может выпустить 211 самолетов. Эти данные опубликовал американский журнал Aviation Week & Space Technology. В прогнозе издания год назад на 2008-2012 гг. доля российского производителя боевых самолетов оценивалась в 12,2%. Лидером мирового рынка остается Lockheed Martin - его доля на рынке составит 21%.