Приморские рыбаки добыли более 240 тысяч тонн рыбы

В первом квартале 2009 года рыболовецкие компании Приморья выловили более 240 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 7,5 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня. На промысле работало 261 судно, в том числе 31 крупнотоннажное. Об этом сообщили в управлении рыбного хозяйства края.

Большинство уловов составил минтай - 208 тыс. тонн, также добыто более 23 тыс. тонн сельди. Помимо этого приморские рыбаки осваивали треску, палтус, камбалу и другие виды биоресурсов. Большая часть уловов пришлась на Охотское море, при этом промысел активно велся в Беринговом и Японском морях и по всему Дальневосточному бассейну, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.