Среди дальневосточных регионов самая дорогая стоимость жилья утверждена на Сахалине

На Дальнем Востоке самая дорогая рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья утверждена в Сахалинской области - 43.300 рублей, самое дешевое жилье в Еврейской АО - 22.450 рублей. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные содержатся в приказе Министерства регионального развития РФ, где утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размеров социальных выплат. Стоимость одного квадратного метра в Магаданской области утверждена в размере 41.200 рублей, на Камчатке - 39.600 руб., в Приморье - 36.650 руб., в Хабаровском крае - 34.350 руб., в Якутии - 31 тыс. руб., на Чукотке - 30.100 руб., в Амурской области - 29.100 руб.