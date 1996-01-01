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Среди дальневосточных регионов самая дорогая стоимость жилья утверждена на Сахалине
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
На Дальнем Востоке самая дорогая рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья утверждена в Сахалинской области - 43.300 рублей, самое дешевое жилье в Еврейской АО - 22.450 рублей. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные содержатся в приказе Министерства регионального развития РФ, где утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размеров социальных выплат. Стоимость одного квадратного метра в Магаданской области утверждена в размере 41.200 рублей, на Камчатке - 39.600 руб., в Приморье - 36.650 руб., в Хабаровском крае - 34.350 руб., в Якутии - 31 тыс. руб., на Чукотке - 30.100 руб., в Амурской области - 29.100 руб.
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