Лесной аврал

Как сказали в самой компании ООО "Лесной квартал", шесть из девяти объектов жилого строительства уже введены и подключены к сетям. Летом планируется ввести дома № 16 и 17, а к концу года или же в первом квартале следующего года - дом №17а. В целом в этих трех домах 420 квартир.

Конечно, для застройщика этого микрорайона компании ООО "Лесной квартал" сегодня есть не менее важные объекты. Его основные интересы давно уже за пределами Владивостока, где компания осваивает бюджетные средства. В этом году планируется ввести три 60-квартирных дома в Артеме, по одному - в Уссурийске и Большом Камне, да еще в работе имеется два дома в Пограничном, которые намечены к сдаче в следующем году.

В общем, размах ООО "Лесной квартал" сегодня довольно широк, при том что эта компания буквально во всем пришла на смену предшественника, начинавшего строительство микрорайона, - ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс".

Наверное, и ему на смену придет что-то новое, поскольку блестящей репутацией "компания-сменщица" похвастаться не может. Дома в "Квартале" она вводила значительно позже обещанного дольщикам срока, вопросы передачи домов в эксплуатацию решала с "надрывом" или перекладывала их на самих жильцов и ТСЖ.

Вообще радость какая-то есть в светлой окраске зданий, в одной приличной детской площадке, в лицах людей, которые уже "отмучились" со своими новосельями. Остальное как бы застыло на уровне прошлого года. По-прежнему мрачной громадой в центре микрорайона стоит огромная коробка недостроенной больницы. В этом году стройке около 20 лет. Денег на достройку этого здания, перепрофилируемого в административно-торговое, компания как-то наскрести не смогла, и в лучшем случае, если сохранится сама, то планирует завершить это строительство в 2012 г.

Сегодня работы здесь не ведутся. По-прежнему недоблагоустроена общая территория там, где, казалось бы, ничто этому не мешает. С прошлого года куда-то делся огромный щит паспорта "Лесного квартала". Вообще, впечатление такое, что этот район города еще очень долго останется неустроенным.

Если вернуться к "пульсу стройки", то опять же его можно почувствовать на интернет-форумах: "Люди добрые! Кто-нибудь что-нибудь знает про 17-й дом?" - вопрошает один из дольщиков. Второй отвечает: "Я дольщик этого дома. В декабре звонил застройщику, сказали, что все идет по плану. В начале января был на стройке, по сравнению с ноябрьским моим посещением, убрали кран со стороны фасада дома, построили еще два этажа кирпичной вставки между второй и третьей секцией". "Друзья! На стройке дела обстоят следующим образом: дом построен, покрашен, оборудован внешними осветительными приборами. В 1-3-м подъездах установлены перила, частично деревянные двери, во всех подъездах на каждом этаже - щитки электричества. Во всех квартирах - чугунные радиаторы. В 1-м подъезде точно установлен лифт. В феврале был на стройке раз 6-7. Активность рабочих всегда разная: то нет никого, то в каждом подъезде по 10. Рабочие - русские. Не знаю радоваться ли этому... Подведены водоснабжение и канализация, отопление - надо делать магистраль. Работы начнутся в апреле-мае. Прораб поведала мне, что на тепло техусловия еще не утверждены, но обещала, что дом до конца года выйдет на сдачу. В офисе на ул. Луцкого дают зуб, что он сдастся вовремя. На мой аргумент, что ни один дом здесь не был сдан в срок, получил ответ: "Мы стали опытней и прозорливей". Очень хочется в это верить". Это было написано в феврале прошлого года.

В феврале-марте этого года отзывы следующие: "Звонила застройщику. Сказали, что тепловой узел еще не пришел. Ориентировочный срок сдачи дома - март, при условии, что будут возведены все перегородки". "Сегодня сказали, что 40 квартир без перегородок. То, что узла до сих пор нет, это чисто "косяк" застройщика..." "Ещё одна "хорошая" новость. В первом подъезде потекла крыша. Некоторые квартиры залило водой". "Уважаемые дольщики! У меня для вас хорошие новости, как это странно ни звучит в период экономического кризиса. 1) сдала пакет документов на оформление акта границ балансовой принадлежности и ответственности по электросетям дома. Потратила на это около 2-х месяцев. Прошла все круги ада, но документы на дом мне подписали. Теоретически акт будет оформляться 10-14 дней... 2) Теплоузел почти доделали. Тоже сама начну оформлять документы. Также, как по электричеству... 3) Перегородки не возвели 36 дольщиков. Постоянно всех обзваниваем, но работают не все. Кризис! 4) "Лесной квартал" не банкротится. Поверьте, что процедура это не простая, и за месяц не делается. Марина, председатель правления ТСЖ "Заря".

В конце марта уже другие сообщения: "Плохие новости: тепловой узел не собрали. Звонка об испытаниях от застройщика так и не поступило. Вскрыли 20 квартир. Украдено много добра, в т. ч. у некоторых выломаны деревянные двери".

Вот так вот весело завершается строительство дома №17 в "Лесном квартале". И, как сказал один из киногероев второго плана из "Приключений барона Мюнхаузена", "есть в этом что-то героическое".