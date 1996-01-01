Государство обещает сдержать рост цен на лекарства

Ожидается, что механизм умиротворения цен на лекарственном рынке будет введен постановлением правительства. К решительным мерам подталкивает ситуация на рынке медикаментов.

Главной причиной происходящего ФАС назвала недостаточную конкуренцию в аптечном секторе. В свою очередь, глава Росздравнадзора Николай ЮРГЕЛЬ напоминает, что фармрынок выполняет важную социальную функцию, поэтому уповать только на рыночные методы ценообразования нельзя.

Еще летом прошлого года Юргель предложил ввести обязательную регистрацию отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (это около 650 международных непатентованных наименований). Впрочем, предельные торговые надбавки на важнейшие препараты пытаются ввести регионы. Но и здесь царит полная неразбериха: где-то надбавки едины, где-то наценка на наши таблетки ниже, чем на импортные. Именно поэтому представители бизнеса проблемы ценообразования комментируют крайне неохотно, а вот независимые эксперты называют вещи своими именами.

Основная трудность, заявил руководитель ГК "Ремедиум" Айдар ИШМУХАМЕДОВ, заключается в согласовании между производителем и госрегистратором реальной, а не заведомо завышенной отпускной цены. Большие расходы приходятся на исследования и продвижение нового препарата на рынок. Причем, для инновационных препаратов эти затраты намного выше, чем для дженериков, сообщает "РГ".