Шторм на страховом рынке

Несмотря на то что 2008 г. показал пусть небольшую, но все-таки динамику, страховщикам сегодня приходится думать не столько о развитии, сколько о выживании. Легче всего будет тем, кто вовремя позаботился о так называемой "подушке безопасности" и предложит рынку новые "антикризисные продукты", считает заместитель генерального директора ОСАО "Якорь" Андрей ПОПОВ.

"Рынок страхования переживает непростые времена. Не секрет, что в условиях кризиса компании в целях экономии стремятся сократить расходы, прежде всего на рекламу и страхование. Насколько оправдан этот шаг - судить им самим. С другой стороны, в 2008 г. страховщики еще не почувствовали существенного ухудшения ситуации. Можно сказать, нас кризис коснется несколько позже, чем наших клиентов. В условиях, прежде всего кризиса доверия, как никогда актуальна разработка новых продуктов, направленных, например, на защиту от катастрофических убытков. У нас есть крупный клиент на Дальнем Востоке. Так, поступившие средства от собранной премии по его договорам мы аккумулируем на счетах аффилированного с ним банка. Клиенту важно быть уверенным, что его страховщик имеет "подушку безопасности". К сожалению, раньше определенная часть наших коллег гналась, прежде всего, за объемами, рассчитывая удачно провести IPO для последующей продажи компании. Сегодня время диктует иные приоритеты", - рассказал Андрей Попов в ходе организованной ОСАО "Якорь" конференции "Страхование морских рисков в условиях кризиса. Современные проблемы судоходства".

По его словам, ОСАО "Якорь" в 2008 г. существенно модернизировало все основные программы страхования судов и судовладельцев. Были созданы специальные комплексные программы страхования для судоремонтных и судостроительных предприятий. Во второй половине года, после консультаций с судовладельцами и фрахтователями, "Якорь" разработал "антикризисные" варианты договоров страхования, учитывающие вывод судов из эксплуатации в связи с отсутствием фрахта, возможность определения минимально необходимого набора рисков, а также иные условия. Подобные договоры позволяют оптимизировать расходы на страхование при одновременном сохранении надежного страхового покрытия.

Досье Структура страхового портфеля ОСАО "Якорь" на 1 января 2009 г.: 69% - имущественное страхование, 25% - личное страхование, 4% - страхование ответственности и 2% - ОСАГО. В настоящее время страховой портфель компании насчитывает более 80 судов различного тоннажа.

В СК "Якорь" отмечают, что кризис породил новые формы бизнеса для судовладельцев. Все более значительная часть контейнеровозов превращается в... складские плавучие базы хранения. Причина банальна - хранение пустых контейнеров на берегу обходится дороже. Эксперты называют это полезной альтернативой простой постановке неиспользуемых судов на прикол. Перевозчики отмечают, что им намного дешевле один раз заплатить за погрузочные работы, загрузив судно пустыми контейнерами, чем платить посуточную плату за их хранение терминалам и операторам контейнерных пунктов.

По словам заместителя директора Дальневосточного филиала СОРОСС Геннадия НОЗДРИНА, проблема занятости флота стоит как никогда остро. В середине февраля в порту Владивосток из-за отсутствия грузовой базы простаивало 65 российских транспортных судов, в порту Находка - 33, в Ванино - 12, в корейском Пусане - 24. "Прошло два года с памятного заседания президиума Госсовета про проблемам морского транспорта в Мурманске. И что, легче стало ходить под российским флагом? Сегодня судовладелец вынужден отдавать государству 26% в виде ЕСН, 18% - НДС, 24% - с прибыли, 2,2% - на имущество плюс мелкие налоги и портовые сборы. Для российского судовладельца сегодня главный вопрос - как выжить?", - говорит Геннадий Ноздрин.