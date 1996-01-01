Берег преткновения

Рыболовную отрасль вновь лихорадит - вступил в силу закон, обязывающий рыбаков доставлять весь улов на таможенную территорию России

Приморские рыбаки первыми на Дальнем Востоке на практике опробовали новые правила оформления экспорта рыбопродукции. Вместо обещанных властями и прописанных в законодательстве трех часов на оформлении первых двух судов они потеряли по трое суток и понесли убытки в десятки тысяч долларов.

С началом массового захода судов с экспортным уловом в российские порты эксперты прогнозируют рост проблем вплоть до срыва контрактов. Рыбаки считают, что нужно вносить поправки в законодательство. Иначе рыболовецкие компании, работающие на экспорт, могут разориться. В лучшем случае - будут нести огромные убытки.

Досье До 1 января 2009 г. таможенники не досматривали экспортную рыбопродукцию. Документы на нее оформляли прямо в море и сразу отправляли зарубежному покупателю. С нового года вступила в силу часть 3 статьи 19 Федерального закона №166 "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Согласно документу все биоресурсы, выловленные в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации, подлежат доставке из района промысла на таможенную территорию РФ. По замыслу авторов идеи, таким способом удастся если не победить контрабандистов, то хотя бы значительно осложнить им жизнь.

На российскую рыбу таможенники сети не ставят

Рыбопродукцию для российского рынка таможенники должны оформлять в упрощенном уведомительном порядке - они могут даже не подниматься на борт судна. Так что рыболовецким компаниям, поставляющим морепродукты в Россию, стало действительно лучше, ведь раньше их могли оформлять по несколько суток. Теперь же время строго регламентировано. Вне зависимости от типа судна, численности его экипажа, видов и количества продукции морского промысла продолжительность оформления и госконтроля судов не может превышать трех часов. За это время судну предстоит пройти таможенный, ветеринарный и пограничный контроль с предоставлением необходимого пакета документов. И сахалинские таможенники уверяют, что справляются с нагрузкой.

- Все суда оформляются в течение даже меньшего времени, чем обязывает закон. Например, в порту Корсаков был оформлен ТР "Светловодный" компании "Бином" за 1 час 10 минут на приход и за 45 минут - на выход, - сообщил заместитель начальника Сахалинской таможни по таможенному контролю Евгений РЯБЦЕВ. - В таможне создана рабочая группа, которая ежедневно собирает информацию со всех таможенных постов, выясняет причины возможных задержек. Судовладельцы также пока вовремя подают заявки на оформление, поэтому оно проходит быстро, прямых жалоб и нареканий со стороны рыбаков не поступало.

Без задержки оформлялись такие суда и на Камчатке. На 19 января Камчатская таможня с учетом Северо-Курильского таможенного поста оформила 45 судов с продукцией морского промысла на борту по новым правилам, сообщила пресс-секретарь Камчатской таможни Карина БЕРЛОВА. В связи с усиленной нагрузкой сотрудники таможни работали круглосуточно и без выходных. Суда, доставившие на Камчатку более 994 тонн рыбопродукции, были оформлены в установленные законодательством сроки.

Уплыть за границу рыбе теперь нелегко

Совсем иная ситуация с экспортной продукцией. Именно с ней рыбаки изначально прогнозировали проблемы. В первую очередь они не хотели мириться с дополнительными расходами топлива на доставку улова к берегу. Затраты удалось минимизировать, убедив власти, что морепродукты могут доставлять не только рыболовецкие, но и транспортные суда. Второе препятствие - дефицит морозильных мощностей на берегу тоже удалось обойти. Договорились о том, чтобы перегруз продукции производить лишь в крайних случаях, а досмотр осуществлять на рейде порта, не швартуя судно к причалу.

Тем не менее уже на первых примерах проявились новые для многих неожиданные проблемы. Первопроходцем оказалось судно "Дорида". На его борту свой груз отправили две компании. На одну из фирм "стукнули" в таможню, будто бы она вместо заявленной по документам рыбной муки везет в мешках контрабанду. Причем "доброжелатели" позвонили сразу из двух мест - с Дальнего Востока и из Москвы.

Таможенники, естественно, должны были проверить "сигнал". Значит, надо ставить судно к причалу, выгружать из первого и третьего трюмов 1 тыс. тонн груза одной фирмы, чтобы добраться до товара другой компании. А ведь только на выгрузку и погрузку надо 2-3 суток. К тому же за грузовые работы нужно платить немалые деньги. Рыбаки впали в шок.

Впрочем, поставить "Дориду" к причалу не удалось. Все "стенки" оказались занятыми. Время шло. Владельцы несли убытки. Один день простоя судна "съедает" от $5 до 15 тыс. Рыбаки ударили в набат. К ним на помощь пришла администрация Приморского края. Начались поиски компромисса "в верхах". Договорились обойтись без перегруза. Таможенники взяли выборочные пробы подозрительной рыбной муки. Отправили на экспертизу. А лаборатория-то - в Уссурийске. Пока туда из Владивостока довезли, проверили, заключение специалистов доставили таможенникам, ушло немало времени. Познакомившись с выводами экспертов, в шок впали уже таможенники.

- Оказалось все в порядке. Видимо, информацию нам "слили" недобросовестные конкуренты, - пожимают плечами таможенники. - Но мы обязаны реагировать на все сигналы, даже если звонок анонимный из какого-нибудь уличного телефона-автомата.

Таможенников понять можно - они делают свою работу. Но судовладелец "Дориды", по его оценке, понес убытки в $30 тыс. И кто их компенсирует и компенсирует ли вообще - не ясно.

- Не государственные органы должны возмещать ущерб, - однозначно заявил "ДК" начальник Дальневосточного таможенного управления Игорь ВЛАСЕНКО, признав, что "вопрос не урегулирован".

На второго грузоотправителя "Дориды" никто не "стучал", но и на его долю хватило проблем. Солидная рыболовецкая компания готовила груз еще перед новогодними праздниками. Специалисты опасались, что выходные дни помешают оплатить пошлину в срок и перечислили деньги заранее. Но за прошедшее время курс доллара сильно изменился, а с ним и сумма оплаты.

- Доплатим. Мы ведь уже перечислили более 5 млн руб., так что 70 тыс. руб., конечно же, переведем, но давайте не будем ждать, пока деньги дойдут через Москву. Выпустите судно, чтобы мы не несли убытки, - увещевали рыбаки. Но напрасно. У таможенников - инструкция. И вроде бы никто не виноват. А у рыбаков снова расходы.

Вторым судном, пришедшим с экспортным уловом, оказался "Капитан Кириченко", принадлежащий ОАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ). Солидная, уважаемая компания. Груз ее собственный. Казалось бы, все должно пройти как по маслу. Ан нет!

Рыбаки заплатили пошлину исходя из контрактной стоимости продукции, а таможенники заявили, что платеж должен быть больше, потому что, по их данным, сельдь стоит в полтора раза дороже.

- Пришлось дополнительно перечислять денежные средства, что заняло три банковских дня. Ведь деньги идут через Москву. С ценой, указанной таможенниками, мы не согласны, не понимаем, откуда они ее взяли. Так что будем судиться, - сообщил "ДК" генеральный директор ОАО "ПБТФ" Олег КРИВОШЕЕВ. - Если у таможни есть свои цифры, пусть она хотя бы сделает их общедоступными, чтобы рыбаки могли на них ориентироваться.

Досье При заходе в российские порты рыбаки обязаны заплатить таможенный сбор, равный 0,15 от стоимости продукции, и экспортную пошлину - для каждого вида ресурсов она своя. Например, при ввозе всего лишь 130 тонн креветки владелец заплатит около 3 млн руб. пошлины.

Но и у таможенников свои претензии к рыбакам.

- Прошу не забывать, что таможня обязана оформить судно с экспортным грузом за три часа только в том случае, если получила документы на груз не менее чем за 24 часа до прихода судна в порт, - сказал Игорь Власенко.

Но рыбаки, отправившие груз на "Дориде", утверждают, что предоставили все в положенный срок - за сутки до прибытия во Владивосток. А работники Первомайского таможенного поста Владивостокской таможни заявляют, что получили документы лишь в день прихода. Теперь руководство ДВТУ будет разбираться - кто же прав? И, главное, как с такими расхождениями бороться в будущем?