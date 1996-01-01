Золотое дно с низким содержанием

"ДК" в очередной раз взялся за тему экологии и ресурсосбережения. Пессимисты скажут: "Не своевременный разговор - встанет промышленность, и окружающая среда оздоровится сама собой". Мы же считаем эту тему весьма актуальной именно сейчас, когда на дворе экономический кризис и каждое предприятие озабочено проблемой экономии. А учитывая, что вопросы бережного отношения к окружающей среде для российского бизнеса до сих пор не стали первостепенными, можно предположить, что на них-то как раз и начнут экономить в первую очередь.

И еще один аспект актуальности темы. Именно кризис должен подтолкнуть нас к более рациональному распоряжению ресурсами, внедрению энерго- и теплосберегающих технологий. Не исключено, что новую жизнь могут получить производственные и бытовые отходы. Наконец-то востребованными могут оказаться пылившиеся до времени разработки, в том числе и дальневосточных инженеров и ученых, позволяющие задействовать нетрадиционные источники энергии.

Есть о чем задуматься

Чистота и здоровая экологическая обстановка считаются одними из условий благоприятного инвестиционного климата. А между тем самые потенциально интересные и крупные города Дальнего Востока - Владивосток, Хабаровск, Магадан, Якутск, Комсомольск-на-Амуре - признаны самыми грязными в регионе.

Вот данные о состоянии окружающей среды Дальнего Востока, предоставленные "ДК" Межрегиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора (МТУ "Ростехнадзора" по ДВФО). На территории Дальневосточного федерального округа сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Досье Санитарно-гигиенические нормы по основным примесям в атмосфере (пыли, диоксиду азота, окиси углерода, бензопирену) превышены в 1,5-5,8 раза, по специфическим примесям (формальдегиду, фенолу) - в 1,2-4,8 раза. Ежегодно в атмосферный воздух региона поступает до 1461 тыс. т загрязняющих веществ.

По данным МТУ, до 50% общего объема загрязняющих веществ по-прежнему составляют выбросы объектов теплоэнергетики и предприятий, имеющих на своем балансе автономные источники теплоснабжения. Причина в том, что до 82% из имеющихся на предприятиях газочистных (ГОУ) установок морально и физически устарели и работают с низкой эффективностью. Свою ложку дегтя в атмосферу добавляет автотранспорт, парк которого стремительно растет. Плюс к этому, отмечают специалисты, практически повсеместно происходит открытое сжигание отходов, являющихся источником диоксинов и других специфических загрязняющих веществ.

Неудовлетворительное, по данным управления технологического и экологического надзора, и состояние поверхностных вод региона, в особенности крупных рек. Причина в том, что большинство предприятий позволяют себе превышать допустимые нормативы сброса в водные объекты загрязняющих веществ. Причина все та же - устаревшие канализационно-очистные сооружения. Вопросы строительства новых очистных сооружений не решаются, предприятия пеняют на отсутствие финансовых возможностей.

Под воздействием антропогенных факторов крупные реки уже неспособны поддерживать нормальные, здоровые условия существования человека. Яркий пример - р. Амур, наибольшее влияние на качество воды в которой оказывает трансграничное загрязнение со стороны КНР. Вдоль русла р. Сунгари, впадающей в Амур, проживает более 95% всего населения, сосредоточенного в бассейне реки, и размещается значительное количество промышленных и сельскохозяйственных объектов. В результате качество воды в Амуре относится к V-VI классам загрязненности.

Серьезный источник поступления в поверхностные воды загрязняющих веществ, концентрация которых во много раз превышает допустимые нормативы, - сброс неочищенных дождевых и талых вод с территории городов и районов. Во многих городах отсутствует городская ливневая канализация, а там, где она есть (в качестве примера можно привести крупнейшие города региона - Хабаровск и Владивосток), отсутствуют сооружения для очистки поверхностных стоков и организации, ответственные за их эксплуатацию. Владивосток ежегодно поставляет без очистки в Амурский залив и бухту Золотой Рог 65-70 млн куб. м хозяйственно-бытовых сточных вод, ограничивая тем самым использование этих акваторий в рекреационных и других целях.

Досье По визуальным наблюдениям, процент покрытия акватории бухт Золотой Рог, Диомид и пролива Босфор Восточный нефтяными пятнами порой достигает от 41 до 100%. Это значит, что уровень загрязнения морских вод нефтяными углеводородами возрос в бухте Золотой Рог с 3,2 до 4,8 предельно допустимой концентрации (ПДК), в бухте Диомид - с 2,4 до 4,2 ПДК, в проливе Босфор Восточный - с 2 до 3 ПДК, а в Амурском заливе - с 1,2 до 3,6 ПДК. При этом временами он превышается в 14,4-17,6 раза. А есть места, как район торгового порта и м. Голдобина во Владивостоке, где в придонном горизонте концентрация загрязнения нефтепродуктами превысила ПДК почти в 50 раз, а это уже уровень, близкий к экстремально-высокому загрязнению.

Экологи и эксперты устали говорить, что для реального восстановления морской среды Владивостока необходимы строительство очистных сооружений как в целом для города, так и локальных для предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность в водоохраной зоне залива Петра Великого, ликвидация городской свалки в б. Горностай, санитарная очистка городского поселения и городских ливневых стоков, усиление контроля за судами, находящимися на акватории залива Петра Великого, и объектами, осуществляющими хозяйственную деятельность в водоохраной зоне.

Отдельно отмечается влияние на экологию военных объектов Дальневосточного военного округа. Например, из 58 имеющихся на них очистных сооружений в нормативном режиме работает лишь одно!

Не лучшим образом складывается ситуация и с твердыми отходами производства и потребления. По данным государственной отчетности, в ДВФО ежегодно образуется около 160 млн тонн различных видов отходов, из них около 8% - опасные. Наибольшее количество отходов образуется в теплоэнергетической промышленности, при добыче полезных ископаемых, лесозаготовках, в жилищно-коммунальном хозяйстве, черной металлургии.

На территории Дальнего Востока работает 64 предприятия по переработке и обезвреживанию отходов. Тем не менее вторичное использование отходов составляет только около 3%, подвергается обезвреживанию до 4,5%. Опасения вызывает нерешенность вопросов обустройства и функционирования полигонов твердых бытовых отходов. Число стихийных, бесхозных свалок промышленных и коммунально-бытовых отходов из года в год не уменьшается, а наоборот, растет, создавая реальную угрозу здоровью населения.

Остаются острыми проблемы с утилизацией опасных отходов, хотя в регионе существуют спецпредприятия, в том числе по обезвреживанию медицинских и ртутьсодержащих отходов. По-прежнему большим вопросом является отсутствие полигонов для захоронения токсичных отходов.

Разобраться бы с тем, что накопили

Становится не по себе, ведь мы слышим эту информацию из года в год. Слышим и согласие ответственных и заинтересованных органов, что с этим надо что-то срочно делать. Но это что-то пока не вылилось в последовательные и масштабные мероприятия. В лучшем случае (хотя и это уже благо) в последние годы в целом ряде субъектов стали создаваться программы "Отходы". Мы солидно навредили, и, как отметил на одном из форумов представитель федеральных природоохранных органов, пора умерить амбиции и подумать о том, чтобы избавиться от того, что мы уже накопили, и, наконец, меньше тратить природных ресурсов.

О том, чтобы убраться в собственном доме, заговорили практически все региональные администрации. Подготовка программ "Отходы" приоткрыла глаза на реальное положение дел. Однако масштабы загрязнения регионов отходами до конца не оценены. Об этом, например, прямо сказано в проекте областной целевой программы "Отходы производства и потребления Сахалинской области".

По предварительной оценке в Республике Саха (Якутия) на реализацию действующей республиканской целевой программы "Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы" потребуется до 1,8 млрд руб. Сюда входит финансирование целого ряда подпрограмм, в том числе: "Водохозяйственные и водоохранные мероприятия", "Отходы", "Консервация хвостохранилищ", "Оздоровление экологической обстановки Алмазной провинции" и "Радиоэкологическая обстановка на территории РС (Я)".

Правительство Хабаровского края в настоящее время разрабатывает программу "Экологическое развитие Хабаровского края на 2009 - 2011 годы", в рамках которой планирует реализовать дополнительные меры по оздоровлению Амура. Окончательные затраты на нее еще не определены, но за последние пять лет объем средств, направленных на охрану окружающей среды как из бюджета края, так и предприятиями, возрос до 2,7 млрд рублей. (1,4% от ВРП). Свыше половины из них направлено на внедрение современных технологий и оборудования, обеспечивающих эффективное природопользование, отмечается в отчетной записке администрации. Это, например, позволило в 1,8 раза увеличить выпуск высококачественного бензина.

Планируемый в крае ввод предприятий по переработке лесопродукции обещает обеспечить вовлечение в производство практически всей низкотоварной древесины и отходов. В горной промышленности расширяется внедрение на рудных объектах сухого способа складирования "хвостов" (отходов), что позволит на 75% уменьшить сброс загрязненных вод. К 2010 году потребление мазута и угля должно уменьшиться на 36%. Реализуются меры по улучшению водоснабжения населения, очистки стоков. Создан межрегиональный координационный комитет по устойчивому развитию бассейна реки Амур.

Как отмечают в правительстве края, принимаемые меры уже привели к определенному результату: так, в расчете на единицу добавленной стоимости за последние пять лет объем выбросов в атмосферу в Хабаровском крае сократился на 30% и составляет 109 кг на одного человека против 135 кг в среднем по Дальневосточному региону, а объем сброса сточных вод уменьшился на 58% - до 156 куб. м на одного человека. Удельная энергоемкость краевого ВРП снизилась со 100 до 60 тонн условного топлива на 1 тыс. рублей ВРП. В крае налажена переработка отходов оловорудных месторождений, ртутьсодержащих отходов, шламов металлургического производства, иловых остатков сточных вод, полимеров. Объем продукции, производимой с использованием вторичных ресурсов, за пять лет возрос в 2,2 раза.

Но рядом с положительными результатами в крае отмечают, что затраты на осуществление мер по предотвращению негативных воздействий на окружающую среду пока еще неадекватны росту производства. К примеру, за последние десять лет объем выбросов в атмосферу автомобильного транспорта возрос в 2 раза, а доля транспортной составляющей в общем объеме выбросов увеличилась с 38 до 62%. Проблемной остается очистка воздуха от газообразных и жидких выбросов от стационарных источников, из которых улавливается менее 4% загрязняющих веществ.

Целый ряд этих проблем повторяется от субъекта к субъекту. Взять, например, питьевую воду или состояние очистных сооружений, канализации, или их наличие. Везде недостаточно активно решают вопросы утилизации отходов предприятия горной промышленности и теплоэнергетики, на большинстве территорий муниципальных образований отсутствуют обустроенные в соответствии с санитарными правилами места размещения бытовых отходов. Есть примеры, как на Сахалине, наверное, и не только там, когда около трети таких объектов имеет срок эксплуатации свыше 35 лет. Общая площадь объектов размещения отходов только в Сахалинской области уже превышает 1000 га, что составляет более 0,01% всей территории области и выше среднего показателя по России. И если не принимать меры, то территория эта будет расти. В администрации Сахалинской области признают, что объемы образования отходов на душу населения в области в два раза выше, чем в среднем по России (55 тонн на человека в год). Это в 1,8 раза превышает аналогичный показатель по Приморскому краю. При этом в области практически отсутствует переработка, используется не более 10% образующихся отходов. Масштабной переработке большинства видов отходов препятствует опять же, как и везде, отсутствие отлаженной системы сбора. Из всех отраслей добыча нефти и газа оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду области, в связи с отсутствием технологии переработки нефтешламов они практически в полном объеме направляются в специализированные нефтешламонакопители. Эксперты утверждают, что воздействие от них может быть значительным и распространяться на большие территории. Из высокотоксичных отходов все еще хранятся пришедшие в негодность пестициды и химические реагенты, оставшиеся от некогда действовавшего целлюлозно-бумажного производства. И реального выхода из ситуации пока не предложено.

Полную версию статьи читайте в февральском номере журнала "Дальневосточный капитал".