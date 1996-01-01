Проблему обеспечения продовольственной безопасности обсудили в администрации Владивостока приморские единороссы с чиновниками и сельхозпроизводителями.

Кризис предоставляет сельчанам отличную возможность увеличить поставки своей продукции на местные рынки, уверены специалисты, но производители нуждаются в помощи.

- Слава кризису! Кризис для крестьян - благо. Рубль подешевел, импорт подорожал. Занимайте нишу, - призвал сельчан депутат Законодательного собрания Приморья Сергей СИДОРЕНКО. - Село может стать локомотивом для экономики Приморья. Об этом на совещании сказал губернатор. Мы этих слов ждали много лет!

Уже появились обнадеживающие тенденции. Спрос на семенной картофель увеличился в два раза в сравнении с прошлым годом. В село начали возвращаться люди, когда-то уехавшие в города в поисках лучшей доли. Так что с рабочими руками станет проще.

Но этого недостаточно. Сельчане нуждаются в помощи. Они хотят обновить давно устаревшую технику, однако банки денег им не дают.

- Мы проведем пикеты у тех банков, которые получили государственные средства на преодоление кризиса, а сами не дают кредиты, - воскликнул модератор конференции, член Президиума регионального Политсовета "Единой России" Юрий ПОПОВ.

Впрочем, одними пикетами, похоже, не обойтись. У крестьян нет ничего для залога. Их коровы банкам не нужны, а техника и строения слишком обветшали. Нужно создавать специальный краевой залоговый фонд, пришли к выводу участники совещания.

Кроме того, нужно наводить порядок на оптовых базах.

- Дошло до того, что урожай приходится пересыпать в китайские сетки и сдавать оптовикам под видом китайской продукции! А все потому, что наши оптовые базы скупили китайцы, и они требуют от своих работников не принимать местную продукцию, хотя она зачастую дешевле, - пожаловались участники конференции.

Присутствующие чиновники попытались переложить ответственность за решение проблемы на антимонопольную службу. Но им заявили, что нужно быть хозяевами в своем доме.

- Для наведения порядка власть имеет инструменты. Они хорошо известны, и когда есть заинтересованность, то эффективно используются, - прервал дискуссию Юрий Попов.

Кроме того, нужно убрать посредников. Они выстроились в очень длинную цепочку, и в результате цена слишком сильно повысилась. Причем многие из них работают только "в черную" и отказываются брать продукцию у крестьян, желающих торговать легально.

- Сельхозналог составляет всего 6%. Так что крестьянам нет особого смысла что-то скрывать, но перекупщики отказываются от прозрачного сотрудничества. В результате бюджет недосчитывается поступлений, - сообщили специалисты.

Военные тоже должны убрать посредников. Армия и флот - серьезный рынок.

- Но по итогам тендеров на поставку сельхозпродукции побеждают какие-то фирмы, представители которых сразу после конкурса идут к крестьянам, перекупают их урожай и с "накруткой" в 30% перепродают его военным, - возмутились участники совещания.

Единороссы пообещали привлечь командование флота и армии к партийной ответственности.

- Пригласим на Политсовет для разговора. Конечно, вначале пришлют какого-нибудь "пятого" заместителя. Но мы вновь пригласим и начнем сигнализировать по разным инстанциям, так что в конце концов никуда не денутся - отзовутся. Опыт такой работы, причем положительный, у нас есть, - сообщил Юрий Попов.

Нужно целенаправленно создавать муниципальный заказ, считают специалисты. Администрации городов и районов для своих больниц, детских садов и школ должны закупать в первую очередь местную продукцию.

Еще одно направление - помощь малоимущим. Во Владивостоке 12 магазинов согласились участвовать в социальной программе поддержки населения.

- Цены у нас ниже, чем на оптовых базах. Только лишь благодаря тому, что мы убрали всех лишних посредников, - сообщила представительница магазина "Барракуда".

Участники конференции согласились, что нужно расширить сеть подобных торговых точек.

По итогам они приняли резолюцию, в которую вошли предложения по решению озвученных на совещании проблем.