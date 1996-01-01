Квартиры "Ласточкиного гнезда" снимут с продажи?

Владивостокские риелторы рассказывают, что жители Чуркина начинают придерживать свои квартиры и снимать их с продажи. Цена "квадрата" с началом строительства моста через бухту Золотой Рог начала подниматься. Потенциальные продавцы рассчитывают к моменту ввода моста взвинтить цены до уровня центральных районов Владивостока.

Как утверждают риелторы, в ближайшее время несколько застройщиков, ведущих здесь строительство нового жилья, последуют этому примеру и начнут накапливать его для реализации через несколько лет, когда смогут получить максимальную прибыль. В частности, уже в ближайший месяц с продажи могут снять "Ласточкины гнезда", которые строит ЗАО ДВСК вблизи пл. Окатовой на ул. Кипарисовой. Сегодня цена "квадрата" в них держится на уровне 32-50 тыс. рублей. Однако когда неподалеку от этих зданий пройдет трасса на о. Русский с его университетстским комплексом и другими объектами, построенными к саммиту АТЭС 2012 г., цена жилья здесь может удвоиться.