Ешьте шоколада... пока не подорожал

Шоколад в этом году подорожает не меньше чем на 20-25%. Так утверждают эксперты.

Прогнозы таковы: вместо прошлогодних 14,4 кило на сладкую душу мы должны съесть в этом году на 700 граммов меньше. За прошлый год шоколад в нашей стране уже подорожал на четверть. С той разницей, что собственных плантаций какао-бобов, как известно, в России нет. А на мировом рынке какао-бобы подорожали на 76%, сообщает Bigness.Ru.