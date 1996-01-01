Властям предложено заморозить тарифы естественных монополий

Российские предприниматели считают необходимым заморозить тарифы естественных монополий на период кризиса. Соответствующее предложение было озвучено сегодня в ходе встречи представителей "Деловой России" с первым вице-премьером РФ Игорем ШУВАЛОВЫМ, сообщил лидер этой общественной организации Борис ТИТОВ. "Если раньше мы об этом не говорили, когда все было нормально, то сегодня в условиях кризиса это необходимо сделать", - сказал Б.Титов. Он отметил, что И.Шувалов "пообещал подумать на эту тему".