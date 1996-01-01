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Вокзал для 15 тысяч
Представители южнокорейской гостиничной сети Lotte, побывавшие в марте во Владивостоке, подтвердили намерение построить свою гостиницу в столице будущего саммита АТЭС-2012. Решение принято после двух лет переговоров.
Место для гостиницы выбрано на Корабельной набережной, недалеко от строящегося моста через бухту Золотой Рог, штаба ТОФ и мемориального комплекса подводной лодки С-56. Ожидается, что гостиница во Владивостоке будет построена к 2012 году, хотя проект еще не прошел все стадии оформления земельного участка под строительство.
Но, по крайней мере, внешне здание смотрится более оригинально, чем гостиница Lotte в Москве, которая вступит в строй осенью.
- Нашему городу не столько для саммита АТЭС, сколько для дальнейшего развития и реализации туристической программы нужно около 15 тысяч номеров, чтобы больше зарабатывать и меньше зависеть от дотаций из федерального центра. Эта база гостеприимства будет работать не только на туристический поток, но и на систему экспорта образовательных услуг и услуг здравоохранения, - заявил председатель комитета по инвестициям администрации Владивостока Николай МАТВИЕНКО.
Кроме того, интерес к городу проявляют французская сеть Accor Group (подписан меморандум о намерениях), американские гостиничные сети Marriott International и Hilton и японская Toyoko.
Интересно, что на участок в районе 36-го причала, рядом с мостом через бухту Золотой Рог, сначала претендовал Marriott, выбирая из нескольких участков в исторической части города. Но предпочтение отдано другому району: Marriott будет строить четырехзвездочный отель в одном из старейших кварталов, где мэрия намерена создать ландшафтно-архитектурный музей.
Это квартал в границах улиц 1-я Морской и Арсеньева. Участок интересен тем, что здесь находится дом первого мэра Владивостока Федорова, недалеко Дом-музей Арсеньева. Гостиница будет построена в архитектурном стиле начала ХХ века (наподобие "Версаля") и ориентирована на постояльцев среднего класса, ценящих европейский комфорт и уют.
Здесь планируется организовать подземную парковку и площадку для остановки туристических автобусов, а в отремонтированных исторических зданиях с интересной архитектурой разместятся медиа-центр, выставочные залы, творческие клубы писателей, журналистов, художников, небольшие кафе, антикварные и сувенирные магазины.
В мэрии Владивостока считают, что приход мировых гостиничных сетей поднимет планку сервиса на высокий уровень, заставит подтянуться местный гостиничный бизнес и подтолкнет к развитию множество смежных видов бизнеса.
ДосьеВ 2008 году Приморье посетило около 40 тысяч зарубежных туристов. Формально число туристов падает (в 2005 году их было 125 тыс.), так как сокращается поток челночников и китайских граждан, прибывающих в край с коммерческими целями. Из каждых 100 туристов, приезжающих в Приморье, 80 направляются именно во Владивосток. По оптимистичной оценке, число туристов к саммиту возрастет минимум в 2-3 раза за счете роста делового туризма и туризма для отдыха.
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