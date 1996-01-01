Вокзал для 15 тысяч

Представители южнокорейской гостиничной сети Lotte, побывавшие в марте во Владивостоке, подтвердили намерение построить свою гостиницу в столице будущего саммита АТЭС-2012. Решение принято после двух лет переговоров.

Место для гостиницы выбрано на Корабельной набережной, недалеко от строящегося моста через бухту Золотой Рог, штаба ТОФ и мемориального комплекса подводной лодки С-56. Ожидается, что гостиница во Владивостоке будет построена к 2012 году, хотя проект еще не прошел все стадии оформления земельного участка под строительство.

Но, по крайней мере, внешне здание смотрится более оригинально, чем гостиница Lotte в Москве, которая вступит в строй осенью.

- Нашему городу не столько для саммита АТЭС, сколько для дальнейшего развития и реализации туристической программы нужно около 15 тысяч номеров, чтобы больше зарабатывать и меньше зависеть от дотаций из федерального центра. Эта база гостеприимства будет работать не только на туристический поток, но и на систему экспорта образовательных услуг и услуг здравоохранения, - заявил председатель комитета по инвестициям администрации Владивостока Николай МАТВИЕНКО.

Кроме того, интерес к городу проявляют французская сеть Accor Group (подписан меморандум о намерениях), американские гостиничные сети Marriott International и Hilton и японская Toyoko.

Интересно, что на участок в районе 36-го причала, рядом с мостом через бухту Золотой Рог, сначала претендовал Marriott, выбирая из нескольких участков в исторической части города. Но предпочтение отдано другому району: Marriott будет строить четырехзвездочный отель в одном из старейших кварталов, где мэрия намерена создать ландшафтно-архитектурный музей.

Это квартал в границах улиц 1-я Морской и Арсеньева. Участок интересен тем, что здесь находится дом первого мэра Владивостока Федорова, недалеко Дом-музей Арсеньева. Гостиница будет построена в архитектурном стиле начала ХХ века (наподобие "Версаля") и ориентирована на постояльцев среднего класса, ценящих европейский комфорт и уют.

Здесь планируется организовать подземную парковку и площадку для остановки туристических автобусов, а в отремонтированных исторических зданиях с интересной архитектурой разместятся медиа-центр, выставочные залы, творческие клубы писателей, журналистов, художников, небольшие кафе, антикварные и сувенирные магазины.

В мэрии Владивостока считают, что приход мировых гостиничных сетей поднимет планку сервиса на высокий уровень, заставит подтянуться местный гостиничный бизнес и подтолкнет к развитию множество смежных видов бизнеса.