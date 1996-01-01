По оплате ипотеки материнским капиталом возникли проблемы

Граждане, получившие разрешение от Пенсионного фонда на погашение материнским капиталом ипотечных кредитов, столкнулись с проблемами.

Хотя законом предусмотрена возможность гасить с помощью этих денег как основную сумму долга, так и проценты, банки перечисляют всю сумму только на погашение части основного долга, пишет газета GZT.ru. В редакцию издания обратилась клиентка, столкнувшаяся с такой ситуацией в банке DeltaCredit. "Я не согласна на зачисление всей суммы в счет досрочного погашения ипотечного долга по кредитному договору", - пишет она. Из-за проблем с работой ей выгоднее разбить эти деньги на несколько платежей, чтобы гасить ежемесячные взносы. Однако в DeltaCredit ей заявили, что деньги должны использоваться единоразово.

"Условия погашения кредита (сокращение срока выплаты или же уменьшение ежемесячного платежа, отсрочка и т.д.) - это вопрос договоренности банка и заемщика", - отмечает Станислав ДЕГТЯРЕВ из пресс-службы ПФР. В свою очередь банк ссылается на рекомендации ЦБ банкам направлять материнский капитал на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам единовременно и в полном объеме. Поскольку отсутствует иной правовой механизм, банк не вправе удерживать денежные средства на своем счете и обязан действовать в строгом соответствии с рекомендацией.