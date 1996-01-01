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Ипотека возвращается из небытия
На рынке недвижимости, в последние месяцы находившемся в жесткой стагнации, начались некоторые подвижки. Банки, еще недавно наотрез отказывавшиеся выдавать кредиты на покупку квартир, пересматривают свою политику, отмечает "Труд". За минувший месяц еще три из 25 банков страны вновь открыли свои программы кредитования на покупку вторичного жилья. В результате, согласно данным кредитного брокера "Кредитмарт", ипотечные ссуды предлагают уже 19 банков.
В сложившихся условиях вторичный сектор представляется для банков зоной с самыми низкими рисками. Кроме того, происходят и небольшие смягчения требований к заемщикам. Часть кредитных организаций опять готовы рассматривать информацию о неофициальных доходах соискателей. Однако для клиентов, представляющих малый и средний бизнес, требования максимально жестоки, так как их финансовое будущее находится под большим вопросом.
В первую очередь размораживать программы кредитования стали банки с иностранным капиталом, отмечает директор по продажам кредитного брокера "Кредитмарт" Алексей ДОРОШ. Объясняется это тем, что Восточная Европа, которая до кризиса была крайне привлекательным местом для инвестиций, сейчас переживает тяжелейший экономический упадок, и европейские банки начали миграцию в Россию, где финансовая ситуация выглядит в лучшем свете.
Тем не менее ставки по ипотеке по-прежнему находятся на запредельном уровне, доходя до 30% годовых в рублях. Но и здесь возможны улучшения. К лету ставки могут понизиться, отмечает Дорош.
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