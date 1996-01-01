Жилье в Артеме не хочет дешеветь

На фоне заметного снижения цен на рынке жилья в "заграницах" и в крупных городах России цены на таковое в приморском г. Артеме, по данным ООО "Дальневосточный маркетинговый центр", ведут себя вызывающе даже в отношении соседнего Владивостока.

Если за последние три месяца цена предложения "квадрата" во Владивостоке снизилась на 10,3%, то в г. Артеме она подросла на 0,9%. "Просели только гостинки (-1,1%) и 2-комнатные (-5,6%) квартиры. При том, что 1-комнатные квартиры подросли в цене на 1,6%, а 3-комнатные - на 14,4%. К середине марта в среднем по Артему "квадрат", предлагаемый в г. Артеме, достиг цены в 48274 рубля или в гостинках - 50650 руб., 1-комнатных кв. - 50434 руб. , 2-комнатных - 44703 руб. и 3-комнатных - 50742 руб. Соответственно и квартиры в среднем предлагались по 1,84 млн рублей или названным типам жилья соответственно - по 1,05 млн руб., 1,64 млн, 2,15 млн и 3,2 млн.

Разница в ценах между Владивостоком и Артемом становится столь незначительной, что артемовцам зачастую есть резон примеряться к владивостокским квартирам, которые предлагаются несколько дороже, но продаются где-то близко к этим ценам. Например, для артемовца становится выгодной покупка в новострое "Семерочка" на ул. Жигура, где квартиры сегодня предлагаются по 35 тыс. руб. за 1 кв. метр.

Тем не менее ООО "ДВМЦ" отмечает существенный приток на артемовский рынок покупателей из Владивостока, которые считают, что убить на дорогу час времени - не проблема, если удается купить жилье подешевле. Вероятно, цены реальных сделок здесь все-таки значительно ниже владивостокских. При этом основными покупателями все равно здесь остаются местные жители, которые улучшают свои жилищные условия. Но их покупательная способность ниже, чем у жителей краевого центра, что и сдерживает дальнейший рост цен.

Многоэтажное строительство в г. Артеме сегодня ограничивается практически тремя пятиэтажками в целом на 180 квартир, которые строит компания "Зеленый квартал". А основной прирост нового жилья здесь дает малоэтажное индивидуальное строительство, которое, скорее всего, вместе с притоком покупателей из Владивостока и причастно к феномену "удержания цен".

При этом стоит отметить, что с конца 2007 по осень 2008 г., когда на жилье быстро поднимались цены и по стране, и во Владивостоке, средняя цена предложения "квадрата" в г. Артеме поднялась с 30 тыс. руб. до 50-57 тыс. По мнению аналитиков, на вторичном рынке жилья в г. Артеме вероятна коррекция цен вторичного рынка жилья вниз, поскольку его "дешевизна" относительно Владивостока уже не столь явна, чтобы делать выбор в его пользу.