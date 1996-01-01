Перспективная падь

Снижение объемов ввода жилья г. Владивостоку в этом году не грозит, как и несколько последующих лет. Причиной тому - реализация Тихоокеанским флотом планов застройки нового большого жилого района "Снеговая падь", который должен появиться в верховьях Второй речки на месте прежнего арсенала ТОФ.

Об этом рассказал в интервью заместитель командующего ТОФ по строительству, инженерному обеспечению и расквартированию генерал-лейтенант Владимир БАЛАН:

- Владимир Андреевич, с чего началась история этого строительства?

- Она имеет две основные причины. Первая - это необходимость решения вопроса обеспечения флота жильем, которого нам по Владивостоку, с учетом постоянного и служебного, необходимо порядка 15 тыс. квартир. А только здесь можно построить более 20 тыс. квартир на 60 тыс. жителей, или свыше 1 млн кв. метров жилья. Другого столь же удобного места под новый большой жилой комплекс в городе сегодня практически нет. Вторая причина - это то, что ранее здесь располагался арсенал флота, который на сегодня все отсюда вывез и освободил эту территорию под гражданские задачи.

Поэтому и было принято решение о строительстве "Снеговой пади". Среди проектных организаций был проведен конкурс, и два года назад над проектом застройки жилого района начали совместную работу два крупных коллектива - это ОАО "Приморгражданпроект" и наш 49 Центральный проектный институт Минобороны. Их силами был создан проект, который участвовал в конкурсах "Зодчество" во Владивостоке, Хабаровске и Москве и получил признание как один из лучших среди градостроительных проектов. В прошлом году по нему было дано положительное заключение госэкспертизы, после чего строительство и было начато.

- Насколько успешно оно идет сегодня?

- Если проезжать мимо по ул. Выселковой или со стороны ул. Тухачевского, то можно видеть уже собранные коробки зданий на 1200 квартир. А всего в этом году мы планируем построить и сдать здесь более 3000 квартир. Это удобное комфортное жилье - панельные дома, выпускаемые заводами Приморья, монолитные и др.

- Как планируется застраивать этот район в последующие годы?

- На следующий год мы планируем построить здесь еще 4 тыс. квартир, а в 2011 г. выйти на программу до 5 тысяч. В течение 2009-2010 гг. на флоте требуется обеспечить квартирами всех тех, кому по закону положено постоянное жилье, а в 2011-2012 гг. всех, кому положено служебное, - флотских офицеров и контрактников. Так нам поставлена задача Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами России и министром обороны. Для решения этой задачи в целом по флоту нам надо порядка 8-9 тыс. квартир под постоянное жилье и 10-11 тыс. - под служебное. В том числе 5-6 тыс. служебных квартир надо построить именно в этом жилом районе.

Это будут квартиры, соответсвующие всем социальным нормам. Мы попытаемся сделать улучшенную отделку.

"Снеговая падь" будет на 100% микрорайон для военнослужащих Министерства обороны. В основном для флотских офицеров, но также для военнослужащих Дальневосточного военного округа Минобороны, ВВС, ПВО. Все те офицеры, которые изъявят желание по окончании службы остаться во Владивостоке, смогут получить жилье в этом микрорайоне.

- А в чем выгода от этого для государства, вкладывающего огромные средства в "Снеговую падь"?

- В том, что на сегодня для нашего края очень важен потенциал этих людей. Офицеры, которые сегодня увольняются и хотят остаться в Приморье, - это люди 40-50 лет, которые еще многое могут здесь сделать. Когда населения края с каждым годом становится все меньше и меньше, они желают получить здесь жилье, чтобы и дальше жить и работать во Владивостоке вместе со своими семьями.

- Какими подрядными организациями "Снеговая падь" строится? И на какую базу стройиндустрии и поставщиков это строительство опирается?

- Мы строим сами. Несмотря на сложности, мы сохранили свой потенциал, кадры, свое сильное строительное управление - "Дальвоенморстрой", и у нас есть очень хороший проектный институт - 49 ЦПИ Минобороны. От проектирования объекта до сдачи - все делает строительный комплекс ТОФ, и уровень цены, себестоимости нашего "квадратного метра" ниже регионального на 10-15%.

Последние пять лет для наших очередников мы строили, и не только в Приморье, своими силами от 300 до 800 квартир в год. Во Владивостоке за последние годы нами построено несколько микрорайонов. Последний - это по ул. Вострецова в районе Моргородка. До этого был застроен район на пересечении ул. Русской и Кирова. Сейчас нами ведется застройка микрорайона по ул. Давыдова - Лесная.

Учитывая то, что уже есть разработанная проектно-сметная документация и возможность строить в районе "Снеговая падь", сейчас все основные наши усилия, до 80%, направляются именно на него. Также продолжаем достройку микрорайона по ул. Давыдова - Лесной и небольшую точечную застройку в районе Соединения морской пехоты на Снеговой пади и в других местах, где требуется приблизить жилье к месту службы офицеров.

- Такой резкий рост строительства жилья по жилищной программе ТОФ по силам ли сегодня для вашей строительной организации?

- Этот рост на сегодня сложен как для самих флотских строителей, так и для промышленности - заводов ЖБИ и для поставщиков цемента, песка, бетона и пр. Но все это - вопросы решаемые, и, планируя нашу программу, мы обсуждали ее на уровне губернатора, краевой администрации и вместе с поставщиками. Она со всеми согласована, и мы уверены, что получим в срок все необходимые строительные материалы, сколько нам потребуется.

- Скоро ли планируется начать строительство объектов социальной инфраструктуры "Снеговой пади"?

- В этом году. "Социалка" немного отстает, и мы это прекрасно понимаем. Она по действующему государственному законодательству будет достраиваться краем и городом. Земли под эти объекты мы им сейчас передаем. На это строительство тоже будем проводить конкурсы среди заинтересованных организаций.

Этот жилой район будет хорош и тем, что здесь пройдет новая дорога Аэропорт - Де-Фриз - Седанка - о. Русский, которая входит в список объектов, строящихся к саммиту АТЭС 2012 г. За 15-20 минут по этой трассе можно будет выехать за город, а за 30 минут добраться до аэропорта, что очень удобно. Объекты инженерии, транспортной структуры, которые сегодня планируются в городе, учитывают потребности флота в развитии нашего нового жилого района.

- И каким этот жилой район должен стать к 2012 г., когда во Владивостоке намечен саммит АТЭС?

- К тому времени здесь будет введено уже около 12-13 тыс. квартир. С учетом новой схемы застройки города, "Снеговая падь" станет одним из лучших жилых районов Владивостока и гордостью ТОФ.