Правительство хочет строить недорогое жилье

Нынешний экономический кризис должен стать для строительной отрасли России переломным этапом, из которого стройкомплекс должен выйти обновленным.

С таким заявлением выступил министр регионального развития РФ Виктор БАСАРГИН на заседании совета по вопросам жилищного строительства.

Как отмечает Apartment.Ru, залогом положительных изменений в отечественной строительной отрасли должны стать принципиально новые подходы при застройке территорий, планировочном решении домов, внедрение новых технологий строительства, что в итоге приведет к созданию новых правил и стандартов работы. "Для регионов РФ нами разрабатывается пилотный проект "Мой дом", в рамках которого планируется массовое жилищное строительство малоэтажных жилых домов. Средняя стоимость такого жилья составит 17 тыс. руб. за кв. м", - отметил Басаргин.