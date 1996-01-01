С Серышева уберут торговые киоски

Торговые киоски на улице Серышева, в районе пересечения с улицей Калинина, будут убраны. Такое решение принято в рамках двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке Хабаровска. Торговая зона на этой улице появилась больше пяти лет назад, но власти считают, что такая форма торговли себя изжила. На самом деле причина в мусоре, который недобросовестные предприниматели не вывозят. Заодно торговым предприятиям, которые были спрятаны за киосками, придется привести в порядок фасады, чтобы не осрамиться перед гостями саммита ЕС-Россия.