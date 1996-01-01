В Приморье будут производить автотехнику

Принято решение о создании в Приморье автосборочного производства. Первый этап проекта будет реализован в IV квартале 2009 года.

Официальные источники сообщают, что власти Приморского края и компания "Солерс" договорились о строительстве в крае завода по производству коммерческого автотранспорта - грузовиков, автобусов и микроавтобусов.