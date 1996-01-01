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Владивосток узнает все о "Кантонской ярмарке"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В пятницу, 27 марта, Генеральное консульство КНР в городе Хабаровске совместно с Министерством коммерции КНР и Центром внешней торговли Китая проведут презентацию 105-й Китайской импортно-экспортной выставки-ярмарки. В программе -презентации, выступления организаторов выставки и представление видеоматериалов.

По данным Генерального консульства, Китайская импортно-экспортная Ярмарка, также известная как "Кантонская Ярмарка" - самая крупная генеральная выставка торгово-экономической направленности в Китае. Традиционно она проводится дважды в год в г. Гуанчжоу, демонстрируя потрясающее разнообразие всевозможных товаров и услуг, отличается отличной организацией, высоким уровнем участников и делегаций.

Крупнейшая в Азии ярмарка в 105-й раз откроет свои двери 15 апреля и продлится до 7 мая. Свое участие подтвердили более 50 торговых делегаций, включающие тысячи китайских компаний, фабрик, НИИ, инвестиционных компаний и иностранных предприятий. Для удобства выставка разделена на секции по видам товаров: текстиль и одежда, домашний текстиль, текстильные материалы и сырье, ковры, продукция из меха, кожи, продукты питания, медицинские товары и многое другое.

"Кантонская ярмарка" неизменно остается значимым международным событием, на ней устанавливаются экономические, политические и культурные отношения между странами, ведутся переговоры, заключаются сделки и соглашения. Участники и посетители со всего мира приезжают на ярмарку, чтобы поделиться идеями и обменяться информацией с партнерами.

Презентация "Кантонской ярмарки" состоится 27 марта с 15.00 до 16.30 часов в отеле "Хёндэ", г. Владивосток.

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