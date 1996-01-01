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Сколько будет стоить приватизация?
К сожалению, ответа на этот актуальный вопрос ни от правительства, ни от нижестоящих исполнительных органов власти пока нет, хотя до завершения бесплатной приватизации осталось менее года.
Эта информация держится в строжайшей тайне. Однако специалисты полагают, что для подорванного кризисом бюджета будет актуально взять деньги с приватизации жилья по максимуму. То есть неприватизированное жилье будет предложено выкупить по рыночным ценам всем, кто на него захочет претендовать.
Выкупленное жилье с жильцами может сразу же стать арендным, то есть приносящим определенный доход новым эффективным собственникам. Побиться на аукционах за приватизируемое жилье уже предполагают отдельные риелторские и управляющие компании и фирмы.
Платную приватизацию жилья сдерживает Федеральный закон от 29.12.2004 г. №189-ФЗ (ред. 30.06.2006 г.) "О введении в действие Жилищного кодекса РФ", которым бесплатная приватизации жилых помещений была продлена до 01.03.2010 г. По данным Управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры (УМИГА) администрации г. Владивостока есть серьезные основания считать, что "федеральный законодатель не намерен менять свою позицию по поводу срока завершения приватизации жилищного фонда". То есть у простых граждан, остается последний год, в течение которого они еще могут стать хозяевами, а не арендаторами.
Чтобы раз и навсегда решить этот вопрос, им достаточно обратиться в отдел приватизации жилых помещений управления по адресу: Партизанский проспект, д.3. На любые вопросы по этому поводу можно проконсультироваться по телефону 44-68-31. Кстати, желающие приобрести неприватизированное жилье тоже уже начинают обращаться в городскую администрацию.
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