Список льготных машин оказался неубедительным

Федеральная антимонопольная служба может возбудить дело о нарушении закона о защите конкуренции против Министерства промышленности и торговли РФ. Признаки нарушения закона антимонопольщики усмотрели в составленном ведомством списке отечественных автомобилей, которые граждане смогут купить, получив от банков льготный кредит.

Как сообщил во время конференции, организованной Институтом Адама СМИТА, начальник управления контроля промышленности ФАС Алексей УЛЬЯНОВ, его подчиненные обнаружили, что в список по непонятным причинам не вошли несколько моделей автомобилей ценой менее 350 тыс. руб. По его словам, в перечень не попали машины, производимые заводами ТагАЗ, "Русских машин" и "Автотора", тогда как "Фольксваген Джетта", стоящий более 350 тыс. руб., все же в нем оказался. "Не понятно, почему в этот список попал "Фольксваген Джетта" стоимостью выше 350 тыс. руб. и не попала продукция ТагАЗа и "Русских машин", например, "Волга Сайбер", - сказал Ульянов. По его словам, в министерстве уже начали объяснять причины такого выбора, однако объяснения чиновников ФАС "пока не убедили".

Напомним, список льготных автомобилей, на покупку которых граждане России смогут получить кредит с льготной процентной ставкой, был подписан главой Минпромторга Виктором ХРИСТЕНКО в конце февраля.

В него вошел весь ассортимент АвтоВАЗа, а также иностранные марки, собираемые в России, - "Фиат Альбеа", "Рено Логан", "Киа Спектра" и "Шкода Фабиа". Неожиданностью стало попадание в заветную группу машин "Шевроле Нива", "УАЗ Патриот", "Шевроле Нива", "Фольксваген Джетта" и "Форд Фокус", которые стоят более 350 тыс. рублей. Ранее Владимир ПУТИН назвал эту цену максимальным порогом для помощи государства. При этом в список не попали, к примеру, "Тойота Камри" и "ОпельАнтара" российской сборки, а также последняя легковая надежда ГАЗа - "Волга Cайбер".

Этот список должен, по мысли властей, помочь российскому автопрому пережить трудные кризисные времена. Особенно в помощи нуждается АвтоВАЗ, в начале марта остановивший конвейер, а также испытывающий проблемы с комплектующими, которые поставщики отказываются отправлять на завод из-за крупных задолженностей.