Российским шпалам - японские рельсы

В Приморье на сложных по профилю участках Красноармейский - Фридман и Анисимовка - Тигровый уложены рельсы, произведенные в Японии. По словам заместителя начальника Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги Андрея ВАУЛИНА, японские рельсы очень эффективно зарекомендовали себя на участках кривых малого радиуса. За счет значительного снижения бокового износа рельсов срок их эксплуатации увеличивается в несколько раз.