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Рынок бытовой техники оборотов не снизил
Рынок бытовой техники и электроники оказался в числе тех немногих рынков, которые в кризисные предновогодние дни, по некоторым оценкам, демонстрировали наиболее успешные продажи. Хотя уже тогда осторожные прогнозы оставляли немного надежд на сохранение в следующие месяцы таких темпов. Продавцы полагали, что эта активность идет за счет будущих продаж и, очевидно, обернется спадом.
Прогнозы не сбылись. Хотя сегодня услышать однозначную оценку рынка и тем более выявить некую общую тенденцию оказалось не просто. В самой ситуации остается много неопределившегося, и компании предпочитают не давать некорректной информации. Тем более что в каждой отдельной компании своя ситуация. "В-Лазер", например, отмечает в первом квартале нового года стабильный рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем это происходит как в Приморском крае, так и по всему Дальнему Востоку. В то же время компания "Эльдорадо" говорит о сохранении прошлогоднего уровня продаж. Впрочем, сезонный спад закономерен, считает оптовая компания "Бытовая техника Приморья", что и происходит сейчас с рынком в целом.
В последние годы рынок развивался активно, но количество участников стабильно снижалось за счет ухода мелких розничных продавцов и, как следствие, укрепления крупных сетевых компаний. По некоторым оценкам, за три года исчезло порядка 30 мелких игроков, но кризис, как ни странно, на это соотношение не повлиял. Оно сложилось еще до осени прошлого года. В итоге более двух третей рынка сегодня принадлежит трем основным игрокам в равных примерно долях. Именно они в первую очередь и определяют состояние рынка.
Присутствие этих компаний на рынке заметно отличается как в ценовой политике, так и связанными с ней представленными брендами. Кризис, оставив меньше простора для экспериментов с новинками, заставил компании более взвешенно подходить к ассортименту. И хоть ассортимент по-прежнему выдержан в рамках традиционного набора товаров, само предложение стало меняться. "Розничные продавцы идут по пути снижения числа поставщиков, - говорит руководитель отдела маркетинга компании "Домотехника" Всеволод ОЗНОБИХИН, - отдавая предпочтением тем, кто в состоянии предложить линейку по 5-6 моделей, а не 2-3, как раньше. В перспективе сети, очевидно, будут что-то менять в ассортименте. В большей степени это коснется премиум-сегмента".
Собственно, новых поставок в наступившем году пока не так много. В основном компании работают на старых запасах. Вплоть до конца февраля никто не делал закупки за границей вообще - выжидали, что будет с долларом. К тому же заводы останавливают какие-то из своих линий. В результате некоторые позиции попали в разряд дефицитных. Сказалось это, прежде всего, на телевизорах с жидко-кристаллическим экраном, спрос на которые превзошел предложение. Впрочем, по словам директора департамента маркетинга компании "В-Лазер" Валерия ЖИЛИНА, сейчас эта ситуация постепенно выравнивается, в основном за счет того, что сети начинают работать с другими поставщиками. Очевидно, это ведет к усилению позиций китайских брендов. По крайней мере, они стали гораздо заметнее на рынке и без специальных исследований.
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