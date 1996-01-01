Кризис на полках супермаркетов

Полки многих супермаркетов стремительно пустеют. Большинство магазинов еще до новогодних праздников начали пересматривать свою товарную матрицу и выводить из ассортимента не просто отдельные товары, а целые товарные группы. Однако эти меры, скорее всего, не спасут от неприятностей местные розничные продуктовые сети и отдельные магазины.

По оценкам экспертов, до конца этого года есть вероятность банкротства как отдельных магазинов, так и розничных сетей. В то же время отдельные торговые предприятия не только смогут благополучно пережить ближайшие два-три года, но и значительно укрепят свои позиции.

Главные причины кризисных явлений в продуктовом ритейле схожи с проблемами ритейла на других рынках. "В данный момент наблюдается снижение покупательской активности в денежном выражении. По нашему анализу, средний чек снизился на 5-15%. Более того, меняющийся потребительский спрос заставляет категорийных менеджеров супермаркетов вычищать ассортимент. В первую очередь, пострадают товары премиум-класса и группы товаров, которые супермаркеты ставили на полки для полноты ассортимента. По нашим прогнозам, падение спроса на товары премиум-класса может достигать 40-50%, - говорит коммерческий директор супермаркета "Михайловский" Наталья БАЛИЦКАЯ. - Логично будет предположить, что уйдет большая часть импортного товара. Хотя тот же импортный алкоголь заменить нечем".

"Рост основных валют продолжается уже не первый месяц. В большинстве "российских" продуктов питания есть импортная составляющая. Говорить о "резком" переходе на 100% продукты отечественного производства не вполне корректно. Все зависит как от действий российских производителей, так и от государства. В настоящий момент какой-либо конкретной политики не прослеживается и все зависит от рынка и спроса", - считает координатор по развитию ТМ RedMart Клаус ГОФМАН.

То, что супермаркеты вынуждены зачистить полочное пространство, видно уже даже не специалистам. Как бы ни старались размазать товар по полкам менеджеры товарных групп, целые отделы в магазинах выглядят удручающе. Особенно это касается небольших супермаркетов. "Небольшие супермаркеты наиболее подвержены уменьшению ассортимента, - считает председатель Лиги торговых предпринимателей и владелец небольшого продуктового мини-маркета Марина ШЕМИЛИНА. - Им банально не хватает оборотных средств, при этом поставщики отказываются давать товарные кредиты".

Товарные кредиты - это единственное, что может удержать этот бизнес на прежних позициях в ближайший год. Даже отсрочка платежа на две недели может рассматриваться как очень выгодный товарный кредит. Срок две недели позволяет торговым предприятиям поставить товар на полку, продать его, получить свою маржу и повторить операцию снова. Если же отсрочка платежа 3-4 недели, то по существу магазин может крутануть вырученные от продажи деньги несколько раз.

Однако поставщики товаров в условиях кризиса не очень охотно идут на подобные шаги. Производителям и дистрибьюторам кредитовать торговлю становится невыгодно, так как происходит не просто временное падение объемов продаж, а уход части товаров с рынка вообще. Ведь не секрет, что часть товаров поставщики просто навязали магазинам и сегодня эти группы товаров уходят, возможно, безвозвратно. С другой стороны, отдельные ритейлеры, работавшие ранее на банковских кредитах, теперь прибегнуть к помощи заемных средств не могут из-за их дороговизны. Отсутствие в этой ситуации овердрафта не позволяет ритейлу избежать кассового разрыва, поэтому они начинают кредитоваться за счет поставщиков. Стратегия таких предприятий - это создание дебиторской задолженности, которая практически будет переходить из месяца в месяц.

Поставщики таким раскладом крайне недовольны. Если еще летом многие компании на шалости розницы закрывали глаза, то начиная с осени часть поставщиков стала прекращать отгрузки. Почти во всех крупных компаниях в автоматизированные системы учета "вбита" дополнительная опция, запрещающая производить отгрузку тому розничному предприятию, которое просрочило закрепленные договорами сроки оплаты. Причем не важно, по какой причине не прошел платеж. Ошибка бухгалтера или нерасторопность банковского клерка - итог один: магазин оказывается без поставок.

В этой необъявленной войне могут страдать обе стороны. Уход из магазина таких крупных компаний, как "Ратимир", "Владхлеб", "Вимм Билль Данн", для местной розницы крайне негативен, так как может привезти к закрытию магазина. Обратная сторона медали: поставщик при своих жестких требованиях в конечном итоге может потерять большое количество точек продаж. А заниматься построением свой розницы очень дорого, и это совершенно другой вид бизнеса.

Эксперты считают, что в этой ситуации необходимо искать компромиссы. В условиях кризиса товарные кредиты просто необходимы для розничных сетей. Уменьшение количества торговых точек напрямую снизит продажи и производителей, и дистрибьюторов. Поэтому разумным решением будет поддержать розницу и в разумных пределах давать отсрочку по платежам. Кстати, именно такую позицию по отношению к ритейлу принимают крупнейшие производители товаров на западе страны. Поставщики должны понимать, что именно супермаркеты за последние 5 лет подняли продажи по отдельным категориям товаров на очень высокий уровень. Они подготовили покупателя ко многим видам товаров.

"Любой производитель в первую очередь заинтересован в удержании рынка сбыта своей продукции. Однозначно стоит говорить о значительных усилиях, которые в дальнейшем придется применить производителю для очередного "завоевания" места на полках. По практике крупных сетевых игроков (европейских, российских), производители осознают всю сложность этих процессов и не идут на уменьшение срока товарного кредита", - говорит координатор Клаус ГОФМАН.

Наталья Балицкая же считает, что в условиях кризиса производители и поставщики должны реально понимать, что происходит в ритейле.

Дальнейшие прогнозы в этом сегменте бизнеса очень расплывчаты. Но все собеседники сходятся в одном: лидеры рынка, такие как торговый комплекс "Парус", "Гипермаркет В-Лазер ("ВЛ-Март")", "Михайловский ", отдельные магазины сети RedMart, магазины сети "Сфера-Маркет", "Сотка", трудные времена переживут. Правда, дальнейшее расширение сетей в плане открытия новых магазинов под большим вопросом.