Молоко подорожает на 20%

В России неизбежно подорожание цельного молока, а сейчас рост цен сдерживает только падение спроса из-за углубления экономического кризиса. Так считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна РЫБАЛОВА.

Виной всему - новый техрегламент на молоко и молочную продукцию. По мнению Рыбаловой, если бы технический регламент начал действовать в условиях стабильной экономики, то цена цельного молока осталась бы прежней, а восстановленного - снизилась. Однако сейчас, вопреки тому, что платежеспособный спрос в России падает, цены не снижаются. В среднесрочной перспективе разница в цене составит как минимум 20%, сообщила Рыбалова Bigness.Ru.