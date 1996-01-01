С 1 апреля резко подорожает водка

С апреля минимальная цена пол-литра водки будет составлять 90 руб. - соответствующий федеральный закон уже принят.

Себестоимость производства российской водки - 16 руб. Дальнейшее ценообразование определяется размером акциза в 36 руб. и издержками на пути к потребителю.

Рынок алкоголя в России - один из самых контролируемых. В нынешних условиях, когда поступления в бюджет от нефти, газа и металлов существенно сокращаются, к алкогольной отрасли будет проявлено повышенное внимание. Однако из-за коррупции, полностью поглотившей этот рынок, эффект вряд ли будет существенным, - считает директор центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим ДРОБИЗ.