Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бутики исчезают как вид
В России рост простаивающих, пустующих торговых площадей начинает приближаться к опасному пределу, считает гендиректор Московской международной бизнес-ассоциации, эксперт по вопросам потребительского рынка, председатель Комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр БОРИСОВ.
"Сегодня простаивают в среднем 15-20% торговых площадей, - сказал он корреспонденту "ФК-Новости", - кое-где уже доходит и до 25. Приближается опасный порог, потому что после 30% начинается процесс умирания торгового бизнеса".
Как убедился корреспондент РИА PrimaMedia, во Владивостоке складывается схожая ситуация, хотя, конечно, масштабы гораздо меньшие. Так, пустые торговые площади можно увидеть даже в удачных с точки зрения месторасположения и размера торговых центрах в центральной части Владивосток: "Родина", "Семеновский пассаж", "Центральный". На каждом этаже в этих торговых центрах пустуют по одному - два бутика. В торговом центре "Золотой Рог" имеется достаточное количество пустых павильонов.
Особенно незавидное положение у тех торговых центров, которые находятся в удалении от центра города. Это касается, прежде всего, магазинов, находящихся в спальных и отдаленных районах. По словам продавцов, выручка в таких местах уже сократилась на 20-40%.
"Мы работаем практически в убыток, распродаем осеннюю коллекцию по себестоимости, а арендная плата не упала ни на рубль", - сетует продавец известной в России торговой марки Ольга ПЕТРОВСКАЯ.
"Кризис ударил по платежеспособности торговых предприятий города, теперь платить за аренду в солидном торговом комплексе могут далеко не все. Мы начинаем разрабатывать стратегию удержания ключевых клиентов", - говорит администратор торгового центра "Кловер Хаус". И добавляет, что особо беспокоиться им не о чем, т.к. место у них центральное и, пожалуй, самое "проходимое" в городе.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде