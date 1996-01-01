Бутики исчезают как вид

В России рост простаивающих, пустующих торговых площадей начинает приближаться к опасному пределу, считает гендиректор Московской международной бизнес-ассоциации, эксперт по вопросам потребительского рынка, председатель Комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр БОРИСОВ.

"Сегодня простаивают в среднем 15-20% торговых площадей, - сказал он корреспонденту "ФК-Новости", - кое-где уже доходит и до 25. Приближается опасный порог, потому что после 30% начинается процесс умирания торгового бизнеса".

Как убедился корреспондент РИА PrimaMedia, во Владивостоке складывается схожая ситуация, хотя, конечно, масштабы гораздо меньшие. Так, пустые торговые площади можно увидеть даже в удачных с точки зрения месторасположения и размера торговых центрах в центральной части Владивосток: "Родина", "Семеновский пассаж", "Центральный". На каждом этаже в этих торговых центрах пустуют по одному - два бутика. В торговом центре "Золотой Рог" имеется достаточное количество пустых павильонов.

Особенно незавидное положение у тех торговых центров, которые находятся в удалении от центра города. Это касается, прежде всего, магазинов, находящихся в спальных и отдаленных районах. По словам продавцов, выручка в таких местах уже сократилась на 20-40%.

"Мы работаем практически в убыток, распродаем осеннюю коллекцию по себестоимости, а арендная плата не упала ни на рубль", - сетует продавец известной в России торговой марки Ольга ПЕТРОВСКАЯ.

"Кризис ударил по платежеспособности торговых предприятий города, теперь платить за аренду в солидном торговом комплексе могут далеко не все. Мы начинаем разрабатывать стратегию удержания ключевых клиентов", - говорит администратор торгового центра "Кловер Хаус". И добавляет, что особо беспокоиться им не о чем, т.к. место у них центральное и, пожалуй, самое "проходимое" в городе.