Строительные подрядчики готовы работать на "уровне окупаемости"

Строительные подрядчики в результате влияния мирового финансового кризиса готовы снижать рентабельность своей деятельности до 5-7%, рассказал на конференции "Коммерческая недвижимость. Юридические и налоговые аспекты" в Москве зам. директора компании Jones Lang LaSalle Вячеслав РЫЖКОВ, передает РИА "Новости".

"Сегодня на строительном рынке происходит явное снижение стоимости услуг подрядчиков, - отметил он. - В условиях жесткой конкуренции при участии в тендерах они готовы идти на снижение рентабельности до уровня 5-7%, тогда как раньше они хотели получать прибыль в 20-25%".