Неустойчивые страховые компании могут начать разоряться

Первые дни после вступления в силу поправок в закон об обязательном автостраховании показали готовность ведущих приморских компаний работать по новым правилам. В то же время, по мнению опрошенных страховщиков и экспертов, в целом рынок к изменениям не готов.

Напомним, с 1 марта узаконен так называемый "Европротокол", позволяющий оформлять мелкие аварии без вызова ГАИ, - у хозяев машин появилась возможность обращаться за выплатой "аварийной" компенсации прямо в ту компанию, где они заключали договор ОСАГО.

По словам представителя Российского союза автостраховщиков (РСА) Андрея БАТУРКИНА, всего несколько компаний из полутора сотен не будут работать по новой схеме. Они не высказали подобного желания, не внесли гарантийный взнос, и, вероятно, их лишат лицензии на страхование ОСАГО.

Директор филиала "Росгосстраха" Дмитрий МЕЛЬНИК считает, что в условиях кризиса основные проблемы на страховом рынке начнутся весной: в силу инерции эти явления захватят рынок примерно на полгода позже, чем банковский сектор. Одновременно существенное изменение бизнес-процессов серьезно осложнит и без того трудную ситуацию с ОСАГО, поскольку прямое возмещение означает и серьезный рост внутренних издержек страховщиков.

Досье Западный опыт показывает, что прямое урегулирование и европротокол должны быть введены после того, как рынок очистится от недобросовестных страховщиков, стабилизируется и на нем останутся только те, кто намерен всерьез заниматься ОСАГО, улучшать технологии, расширять инфраструктуру урегулирования убытков, повышать уровень сервиса. Только тогда можно вводить прямое урегулирование, и только тогда оно сможет реально работать.

Директор Центра автострахования ООО "СК "Дальстар" Оксана НИЖЕГОРОДЦЕВА считает, что нововведение сыграет свою положительную роль - клиент задумается о выборе страховщика.

"Политическое решение о введении системы прямого урегулирования было принято еще три года назад, поэтому наша страховая компания к мартовским поправкам по ОСАГО готовилась заблаговременно, - говорит Оксана Нижегородцева. - Процедура традиционного урегулирования состоит в том, что клиенты приходят за выплатой по ОСАГО к страховщику виновника ДТП, а не в ту компанию, в которую они обратились при покупке полиса. В подобных условиях страховщики мало заинтересованы в том, чтобы предлагать качественную услугу чужому клиенту, да и для страхователя вопрос выбора страховой компании оказывается не слишком важен, ведь все предлагают одно и то же, тариф везде одинаков. Ситуация существенно изменилась после 1 марта 2009 г., когда вступили в силу поправки о прямом возмещении ущерба. Теперь за выплатой по ОСАГО наш клиент будет обращаться в нашу компанию, где он уже застраховал имущество, здоровье, автомобиль. А значит, теперь клиент будет задумываться о выборе страховщика. Для нас появился реальный стимул улучшить качество урегулирования претензий, развить дополнительный сервис для клиентов. Поэтому вопрос прямого урегулирования для нас один из самых значимых".

"Мы прогнозируем, что к весне количество компаний с серьезными проблемами платежеспособности будет исчисляться десятками, а введение прямого возмещения приведет к тому, что оставшиеся компании будут платить и за своих клиентов, и своим клиентам. Следствием этого может стать коллапс на рынке ОСАГО, - говорит Дмитрий Мельник. - Сегодня с рынка уже ушли 22 компании, выплаты по их договорам легли на РСА, причем средний объем выплат по каждой из них составляет 50 млн руб. Значительная часть компаний сегодня не имеет развитой инфраструктуры урегулирования убытков. Кроме того, на сегодняшний день не решен целый ряд вопросов, необходимых для введения системы прямого урегулирования. В частности, не разработана единая методика оценки ущерба, причиненного имуществу, отсутствует реестр независимых экспертов-техников, не внесены необходимые поправки в нормативные правовые акты по банкротству страховых организаций, а также необходимые изменения в Налоговый кодекс РФ, регламентирующие налогообложение взаиморасчетов между страховщиками при прямом возмещении убытков. Учитывая все это, работать с 1 марта страховым организациям будет крайне сложно".

Дмитрий Мельник считает, что с введением системы прямого урегулирования возникнет ряд проблем. Во-первых, страховщики столкнутся с тем, что к ним будут идти не только свои клиенты, но и чужие, которые не смогли найти центры урегулирования своих компаний. Естественно, нагрузка на крупных страховщиков многократно возрастет. Во-вторых, возникнут проблемы взаимодействия с другими компаниями, что неизбежно приведет к увеличению сроков урегулирования убытков. И прежде всего эти проблемы затронут небольшие компании, не имеющие развитой филиальной сети и современных IT-систем. "Основной проблемой станет то, что прямое возмещение убытков резко ускорит процесс разорения неустойчивых компаний. К сожалению, их обязательства лягут на РСА в целом, а в конечном счете - на добросовестных страховщиков, - говорит представитель "Росгосстраха". - Что касается проблем для страхователей, то прежде всего нужно сказать, что некоторые автовладельцы просто не смогут найти офис страховой компании, полис которой они приобрели, - особенно это касается тех автовладельцев, которые, не глядя, покупают полис ОСАГО первой попавшейся страховой компании только для того, чтобы пройти ТО или поставить машину на учет. Как известно, многие компании просто не имеют разветвленной сети урегулирования убытков, так что прийти страхователям просто будет некуда".

Оксана Нижегородцева считает, что в новых условиях следует отладить систему взаиморасчетов и систему гарантирования того, что не будет задержек в расчетах между страховщиками. И также осуществлять постоянный обмен информацией по страховому мошенничеству. "Нужно просто повысить уровень доверия между страховыми компаниями. Однозначно это повысит наш профессиональный уровень, поэтому, как сейчас мы с этим справимся, будет оцениваться наше возможное участие в других социально значимых программах", - говорит представитель СК "Дальстар".